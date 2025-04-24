İsrail, Beytullahim'de Bir Binayı Yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytullahim kentinde 3 katlı binayı "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Beytullahim'in doğusundaki Zater beldesine baskın düzenledi.

Salıbiyye bölgesinde konuşlanan İsrail askerleri, "ruhsatsız olduğu iddiasıyla" 3 katlı bir binayı yıktı.

Binanın belde sakinlerinden Muhammed Bekirat'a ait olduğu belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden aylık yayımlanan rapora göre İsrail, mart ayında Batı Şeria'da Filistinlilere ait 58 yıkım eyleminde 87 ev ve yapıyı yıktı.

İsrail "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla evleri yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.