İsrail Bombardımanında 10 Sivil Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya bölgesinde Filistinli "Ebu Verde" ailesinin evini bombaladı.

Tanıklar saldırı sonucu 4 katlı binada büyük yıkım oluştuğunu, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını belirtti.

İsrail'in bombaladığı binada bölge sakini Filistinliler tarafından arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde de saldırı sonucu 5'i kardeş olmak üzere 9 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenledi.

İsrail'in Cibaliya bölgesinde bir binanın üst katına düzenlediği saldırıda da en az bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Avde Hastanesi kaynakları, İsrail ordusunun saldırılarında 12 Filistinli sivilin hastaneye ulaştığını, yaralılar arasında 2 çocuk ve 3 kadının olduğunu kaydetti.