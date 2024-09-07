İsrail'in Bombardımanı: Okul Hedef Alındı

Güncel

İsrail'in, Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı Amr bin As Okulu'nu hedef alan bombardımanında çok sayıda Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Gazze Sivil Savunma Birimi'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan bölgesindeki yerinden edilmiş kişilerin barındığı Amr bin As Okulu'nu hedef alan bombardımanı sonucu çok sayıda Filistinli şehit oldu ve yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gazze Sivil Savunma ekiplerinin hayatını kaybeden ve yaralıları enkazdan çıkarmak için çalıştığı kaydedildi.