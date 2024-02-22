İsrail'in Gazze Şeridi'nin Nuseyrat bölgesindeki bombardımanında hayatını kaybeden bebeğinin parçalanmış küçük cansız bedenine sarılan Gazzeli baba, kızına "Biriciğim, neden beni böyle bıraktın?" sözleriyle veda etti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, 139 gündür çoğu çocuk ve kadın, Filistinli sivilleri katleden İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat bölgesine düzenlediği bombardımanda Mervat adlı bir kız bebek de hayatını kaybetti.
Bebeğin babası olduğu anlaşılan bir Filistinlinin, parçalanmış küçük cansız bedenine sarıldığı kızına, "Biriciğim, neden beni böyle bıraktın?" sözleriyle veda ettiği görüldü.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 410 Filistinli öldürüldü, 69 bin 465 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de İsrail'in saldırılarında her 10 dakikada 1 çocuğun hayatını kaybettiğine dikkati çekmişti.
Son Dakika › Güncel › İsrail Bombardımanında Hayatını Kaybeden Bebeğin Babası Gözyaşları İçinde Veda Etti - Son Dakika
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