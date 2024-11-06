İsrail Cenin'e Baskın Düzenledi

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İsrail güçleri, sabahın erken saatlerinde işgal altındaki Cenin kenti ve buradaki mülteci kampına buldozerlerle baskın gerçekleştirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Cenin'e düzenlediği baskın sırasında kent içi ve mülteci kampı etrafına çok sayıda keskin nişancı konuşlandırdı.

Kentin birçok noktasında buldozerlerle altyapı ve yolları tahrip eden İsrail güçleri, baskına karşı çıkan Filistinlilere ateş açtı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kabatiye beldesi ve Tubas kentine dün düzenlediği baskında 8 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e düzenlediği saldırılarda 167'si çocuk 775 Filistinli hayatını kaybetti.