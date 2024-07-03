İsrail'de alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı: 2 yaralı, şüpheli öldürüldü - Son Dakika
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İsrail'de alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı: 2 yaralı, şüpheli öldürüldü

İsrail'in Karmiel kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen bıçaklı saldırıda iki İsraillinin ağır yaralandığı ve şüphelinin öldürüldüğü bildirildi. Saldırı anında çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

03.07.2024 13:11
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İsrail'in kuzeyindeki Karmiel kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen bıçaklı saldırıda iki İsraillinin ağır yaralandığı ve şüphelinin öldürüldüğü bildirildi.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, kuzeydeki Karmiel şehrinde bıçaklı bir saldırı gerçekleşti. Şüphelinin olay yerinde öldürüldüğü belirtilirken kimliğinin henüz tespit edilemediği aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırıda biri kritik durumda iki İsraillinin ağır yaralandığını belirtti.

Sosyal medyada, bir alışveriş merkezinde yerde yaralı yatan kişilere sağlık ekiplerinin müdahale etmeye çalıştığı görüntüler paylaşıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı: 2 yaralı, şüpheli öldürüldü - Son Dakika

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