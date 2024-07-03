İsrail'de bıçaklı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'de bıçaklı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Karmiel kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen bıçaklı saldırıda yaralananlardan biri hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise olay yerinde öldürüldü. Saldırı anına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

03.07.2024 17:37
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İsrail'in kuzeyindeki Karmiel kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen bıçaklı saldırıda yaralananlardan birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanan 20'li yaşlarındaki İsrailli hayatını kaybetti

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, kuzeydeki Karmiel şehrinde gerçekleşen bıçaklı saldırıyı gerçekleştirilen şüpheli olay yerinde öldürüldü. Şüphelinin bölgedeki Filistin beldesi Nahaf'tan Filistin asıllı İsrail vatandaşı Cevad Rebi olduğu aktarıldı.

KAN'a konuşan Cevad Rebi'nin kız kardeşi, "erkek kardeşine telefonda bazı kişilerin kendisini taciz ettiğini söylediğini, saldırının 'güvenlik olayı' olmadığını" ifade etti.

Sosyal medyada, öldürülen Filistinli şüphelinin olay yerindeki annesinin ve kız kardeşinin gözleri bağlı biçimde gözaltına aldığı görüntüler paylaşıldı.

Saldırı anına ilişkin paylaşılan görüntülerde ise bir kişinin askeri üniformalı ve otomatik silah taşıyan iki kişiyi bıçakladığı görüldü. Üniformalı ve silahlı askerlerden birinin saldırgana ateş açtığı dikkati çekti.

Yerel basındaki haberlere göre İsrail polisi, Nahaf köyüne baskın düzenleyerek şüphelinin babasını da gözaltına aldı. Polisin, saldırganın ailesinin evinin yıkılmasına ilişkin hazırlık yaptığı belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Karmiel'deki bıçaklı saldırıda biri kritik durumda iki İsraillinin ağır yaralandığını belirtmişti.

Sosyal medyada, bir alışveriş merkezinde yerde yaralı yatan kişilere sağlık ekiplerinin müdahale etmeye çalıştığı görüntüler paylaşılmıştı.

Kaynak: AA

Alışveriş, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de bıçaklı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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