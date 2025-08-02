İsrail'de Esir Takas İçin Gösteri - Son Dakika
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İsrail'de Esir Takas İçin Gösteri

02.08.2025 23:10
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İsrailliler, Tel Aviv'de Gazze'deki esirler için acil takas talebiyle protesto düzenledi.

İsrailliler, başkent Tel Aviv'de toplanarak hükümetten Gazze'de acil esir takası anlaşması yapılması talebiyle gösteri düzenledi.

İsrailliler, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad Hareketi'nin Gazze'deki İsrailli esirler Rom Braslavski ve Evyatar David'in videolarını yayımlamasının ardından bugün ikinci kez sokaklara çıktı.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrailli esir David'in ailesi ve diğer esir yakınlarının da arasında olduğu on binlerce İsrailli, Tel Aviv kentinde bir araya geldi.

Göstericiler, hükümetten Gazze'de acil esir takası anlaşması yapılmasını ve tüm esirlerin salıverilmesini istedi.

İsrailli esir David'in kardeşi gösteride yaptığı açıklamada, İsrail hükümetine, İsrail halkına, ülkelere ve ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek, hem kardeşinin hem de diğer esirlerin kurtarılması için üzerlerine düşen görevi yerine getirmelerini istedi.

Gazze'deki başka bir esirin yakını da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "İhmal eden, engel olan, saçma sapan aşamalar ve taktikler icat eden, esirleri kurtarmak için her fırsatı kaçıran kişi sensin. Yeter artık, bunun bedelini çocuklarımız, esirler ödüyor." suçlamasında bulundu.

İsrail basını da bugün düzenlenen gösterinin, son aylarda düzenlenen gösterilerin en büyüğü olduğunu yazdı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elindeki İsrailli esir Evyatar David, dün yayımlanan video kaydında, Gazze'deki açlığa ve her geçen gün güçten düştüğüne dikkati çekerek, kaldığı tünel içinde kabrini kendi elleriyle kazdığını söylemişti.

Videonun 27 Temmuz tarihli olduğunu söyleyen David, "Bugün ne yiyeceğimi bilmiyorum. Kaç gündür bir şey yemedim. Burada çok zor durumdayım. Yiyecek yemek yok, su bile zor bulunuyor. Çok az yemek yiyorum. Ne kadar zayıf olduğuma bakın. Bu hayal değil gerçek." ifadesini kullanmıştı.

Ateşkes müzakereleri

İsrail, birkaç gün önce, başta Gazze'den çekilme, savaşı sonlandırma ve esirlerin serbest bırakılması gibi temel başlıklarda taviz vermemesi nedeniyle Katar'da Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerden çekilmişti.

Gazze'de ateşkes müzakereleri, İsrail'in tutumu nedeniyle çıkmaza sürüklenmişti.

Hamas, kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına açık olduğunu beyan etmesine rağmen İsrail'in, kendi şartlarının geçerli olduğu geçici bir ateşkes dışında bir teklifi kabul etmediğini kaydetmişti.

Buna karşın İsrail, ateşkes teklifini Hamas'ın kabul etmediğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Esir Takas İçin Gösteri - Son Dakika

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