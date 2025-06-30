İsrail'de Filistinlilere Saldırılar Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail'de Filistinlilere Saldırılar Devam Ediyor

30.06.2025 14:46
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İsrail hükümeti, fanatik Yahudilerin asker ve polise saldırılarına tepki gösterdi, Filistinlileri göz ardı etti.

İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere yönelik şiddetine sessiz kalırken, kendi asker ve polisine saldırılarına tepki gösterdi.

Batı Şeria'da Filistinlilere saldırılarıyla gündeme gelen fanatik Yahudiler, cuma gecesinden beri İsrail askerlerine ve polisine saldırılar düzenliyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, son olarak Batı Şeria'da içinde yaklaşık 1 milyon dolarlık ekipmanların bulunduğu belirtilen, İsrail ordusuna ait "güvenlik" noktasını kundaklaması, hükümetten tepki aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "bir askeri noktanın sivil vatandaşlar tarafından ateşe verilmesini hiçbir ülkenin kabul etmeyeceğini" belirterek kolluk kuvvetlerinden, sorumluları yargı karşısına çıkarmasını istedi.

Batı Şeria'da Filistinlilere saldırılarla sıkça gündeme gelen fanatik Yahudileri savunan Netanyahu, "Yahudi yerleşimcilerin ülkenin gelişiminde örnek olduğunu, İsrail ordusunda görev aldıklarını ve Yahudi alimleri yetiştirdiğini" iddia ederek, "birkaç saldırgan ideolojinin bütün bir topluluğu lekelemesine izin vermeyeceğini" dile getirdi.

-Savunma Bakanı'ndan "Filistin terörü" iddiası

Savunma Bakanı Yisrael Katz da işgal altındaki Batı Şeria'da fanatik Yahudilerin İsrail askerleri ve güvenlik güçlerine saldırılarını görüşmek üzere güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.

Güvenlik güçlerine saldırıların "kökünden çözülmesi gerektiğini ve bunun için adım atacaklarını" ifade eden Katz, "İsrail askerlerinin Yahudi yerleşimcileri korumak ve Batı Şeria'da Filistin terörünü ortadan kaldırmak için çalıştığını" öne sürdü.

-Aşırı sağcı bakanlar da tepki gösterdi

Batı Şeria'da cuma gecesinden itibaren fanatik grupların, İsrail askerleri ve güvenlik güçlerine saldırıları karşısında, aşırı sağcı koalisyon ortakları da olayları kınamak zorunda kaldı.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sosyal medya paylaşımında, İsrail askerine ve polisine saldırının "kırmızı çizgiyi aşmak" anlamına geldiğini belirterek, olayların sonuna kadar soruşturulması çağrısı yaptı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, "İsrail'in güzel yüzü olduğunu" ifade eden Smotrich, İsrail güvenlik güçlerine saldırı olaylarıyla "Yerleşimci hareketinin" ilişkisi olmadığını savundu.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de güvenlik güçlerine saldırıların en sert biçimde cezalandırılması çağrısı yaptı.

Kafr Malik'te 3 Filistinli öldürülmüştü

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden bir grup, 25 Haziran'da, Ramallah'ın doğusundaki Kafr Malik kasabasında Filistinlilere saldırmış, evleri ve araçları ateşe vermişti. Daha sonra olay yerine gelen İsrail askerlerinin, saldırıya karşı koymaya çalışan Filistinlilere ateş açması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Fanatik Yahudilerin bölgeye yönelik saldırıları cuma gecesi de devam etmişti. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bu sefer kendilerini engellemeye çalışan İsrail askerlerine saldırmıştı. Orduya göre, gruptakiler, askerleri taşlamış, arabayla ezmeye çalışmış ve bir askeri aracı kundaklamıştı.

Fanatik Yahudiler de İsrail askerlerini ateş açmakla suçlamıştı.

İsrail askerlerinin Yahudi bir çocuğu "Filistinli sanarak" yaralamasının ardından, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail askerlerine ve güvenlik merkezlerine saldırıları artmıştı.

Öte yandan Filistin verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırılarını artırması sonucu en az bin Filistinli yaşamını yitirirken, yaklaşık 7 bin kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Filistinlilere Saldırılar Devam Ediyor - Son Dakika

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