İsrail'de Kadın Mahkumlara Aşırı Baskı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki kadın mahkumların çoğunun darp, kötü muamele ve işkenceye maruz kaldığını ve uygulanan baskıların benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını bildirdi.

Cemiyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı açıklamada, iki kadın mahkumun gözaltı ve sorgulama süreçlerinde yaşadıkları kötü muameleye ilişkin tanıklıklarını aktardı.

İsrail hapishanelerindeki kadın mahkumların çoğunun darp, kötü muamele ve işkenceye maruz kaldığı ve uygulanan baskıların benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığı belirtilen açıklamada, ismi belirtilmeyen bir kadın mahkumun, avukatına verdiği ifadede şunları söylediği kaydedildi:

"Bir kontrol noktasında İsrail askerleri tarafından darp edildim. Karnıma tekmeler attılar, ellerime kelepçe taktılar ve gözlerimi bağladılar. Ardından bir sorgu merkezine götürüldüm."

Kadın mahkumun, vücudunun tamamına yayılan darbeler nedeniyle kıyafetlerinin yırtıldığını ve üç saat boyunca sorgu merkezinde tutulduğunu söylediği aktarılan açıklamada, söz konusu mahkumun daha sonra Kudüs'teki Meskubiye Cezaevi'ne sevk edilerek bir ay boyunca burada kaldığı belirtildi.

Kadın mahkum üç gün boyunca aç bırakıldı

Açıklamada, ismini vermeyen başka bir kadın mahkumun, gece yarısı gözaltına alındıktan sonra bir İsrail yerleşim birimine götürüldüğü ve burada ertesi akşama kadar yemek ve su verilmeden kelepçeli ve gözleri bağlı bir şekilde tutulduğu aktarıldı.

Kadın mahkumun, "Yanımda duran askerler sürekli bana hakaret etti ve yüksek sesle 'İslam'a ölüm' diye bağırdı" dediğine işaret edilen açıklamada, daha sonra kendisinin Şaron Hapishanesi'ne sevk edildiği, burada üç gün boyunca aç bırakıldığı ve çıplak aramaya direndiği için kadın gardiyanlar tarafından elektrik şoku ile cezalandırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kadın mahkumun, İsrail'de bir sorgu merkezine götürüldüğü, sorgu sırasında bir sandalyeye bağlandığı ve sonunda içeriğini bilmediği belgelere zorla imza attırıldığı ifade edildi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin Mart 2025 başında yayımladığı verilere göre, İsrail hapishanelerinde 9 bin 500'den fazla Filistinli bulunuyor. Bu mahkumlar arasında 350 çocuk ve 21 kadın mahkum da yer alıyor.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Filistinli mahkumlara yönelik ağır hak ihlallerini sık sık rapor ediyor.