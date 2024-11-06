İsrail'de Netanyahu'ya İstifa Protestosu - Son Dakika
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İsrail'de Netanyahu'ya İstifa Protestosu

Başbakan Netanyahu'nun Savunma Bakanı Gallant'ı görevden alması, ülke genelinde geniş protestolarla karşılandı.

06.11.2024 11:17
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İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasını protesto için Tel Aviv, Batı Kudüs ve Hayfa'da sokaklara dökülen binlerce İsrailli Netanyahu'dan istifasını talep etti.

Protestoların merkezi, başkent Tel Aviv'de yer alan, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı yapılan gösterilerde sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi oldu.

Netanyahu'nun Gallant'ı görevden almasını protesto için Kaplan Caddesi'ne gelen İsrailli protestocu İftak Brill, "Başbakan'ın Gallant'ı kovmasının savaşı uzatmak ve hükümetin izlediği tamamıyla yıkıcı politikayı sürdürmek için olduğu herkesçe çok açık." dedi.

Brill, "Son bir yıldır, hükümetten ve kendisinden iyi bir şey çıkmayacağını fark ettik. Gazze'de esir tutulanlardan bazılarını şahsen tanıyorum ve İsrail Başbakanı'nın kendisi onları serbest bırakmaya yönelik her türlü girişimi engelledi." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden dahil olmak üzere pek çok ülkeden esir takası anlaşmasını imzalaması yönünde baskı yapıldığını hatırlatan İsrailli, ancak Netanyahu'nun tüm bu girişimleri engellediğini savundu.

"Ülkenin geleceği konusunda pek iyimser değilim. Gazze'de şu anda olanlardan gerçekten çok endişeliyim." diyen Brill, şunları kaydetti:

"Hamas ile savaş esnasında anne babasının evi yıkılmış biri olarak konuşuyorum, İsrail'in şu an Gazze'de yaptıklarını görüyoruz ve bu çok çok kötü bir yere gidecek yani önümüzdeki yıllarda pişman olacağız."

"Netanyahu, düşmanlarımıza çok büyük bir hediye verdi"

İsrail ordusunda daha önce görev aldığını belirten Kaplan Caddesi'ndeki göstericilerden Şahul Navon da "(Gallant'ı görev almasıyla) Netanyahu, düşmanlarımıza çok büyük bir hediye verdi." diye konuştu.

Netanyahu'nun ülkeyi otoriterliğe sürüklediğine dikkati çeken Navon, göstericilerin "Netanyahu'nun çılgınlığını durdurmak için" sokaklara indiğini söyledi.

Navon, "Netanyahu'dan talep ettiğim şey, bugün hemen istifa etmesi, hiçbir şey yapmaksızın istifa etmesi. Evinde otursun, duruşmasına katılsın, bizi yalnız bıraksın!" ifadelerini kullandı.

Gallant'ın görevden alınmasını tamamen sorumsuzca bir karar olarak niteleyen protestocu Mirav ise "Bu, sadece kendi kişisel ve siyasi niyetlerini ilerletmek için siyaseti kullanmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Mirav, temel taleplerinin de "İsrail'in barışçıl bir çözüm ve herkes için daha iyi bir yaşam için çabalayacak çok daha iyi bir hükümet tarafından yönetilmesi" olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması ülke genelinde protestolarla karşılandı.

Görevden alınmasının, Netanyahu ile 3 konuda yaşadığı anlaşmazlığın sonucu olduğunu belirten Gallant, bunların birincisinin "askerlik çağındaki herkesin askere gitmesi gerektiği yönündeki sabit tutumu" olduğunu kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Netanyahu'ya İstifa Protestosu - Son Dakika

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