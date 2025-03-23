İsrail'de Netanyahu'ya Karşı Protestsolar - Son Dakika
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İsrail'de Netanyahu'ya Karşı Protestsolar

İsrail'de Netanyahu'nun kararlarına karşı on binlerce kişi sokaklara dökülerek protesto etti.

23.03.2025 03:16
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İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkesi bozarak saldırıları yeniden başlatma ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma kararına karşı on binlerce kişinin katıldığı kitlesel protesto gösterileri düzenlendi.

Tel Aviv, Batı Kudüs ve Hayfa başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde on binlerce kişi hükümeti protesto etti.

Gösterilerin odağındaki başkent Tel Aviv'de Begin Caddesi, Habima Meydanı'nda on binlerce protestocu meydanı ve sokakları doldurdu.

Gazze'den serbest bırakılan esirlerden Doron Steinbrecher, alanda yaptığı konuşmada, İsrail hükümetine, "Savaşmaya geri dönmenin sorun olmadığını düşünenlere kızgınım. Bizi neden dinlemediniz?" diye seslendi.

Gazze'de ölen esirlerden Guy Illouz babası Michel Illouz ise Netanyahu'nun "esir yakınlarına savaş açtığını" belirterek, hükümete karşı sivil itaatsizlik çağrısında bulundu.

Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan ise Tel Aviv'in Habima Meydanı'ndaki gösteride, muhalefetteki parti liderlerine birleşme çağrısı yaptı.

Tek bir "demokratik cephe" kurmanın zamanının geldiğini dile getiren Golan, ülke genelinde ekonominin durdurulması ve genel grev yapılması çağrısında bulundu.

Tel Aviv'deki polis bariyerini aşan göstericiler, kentin ana arterlerinden Ayalon Otoyolu'nu tek yönlü trafiğe kapattı. İsrail polisi göstericileri güç kullanarak yoldan çıkardı.

Göstericiler, kentin ana caddelerinde yürüyüşlerine devam ederken, bir grup protestocu "Netanyahu, Gazze'deki esirleri toprağa gömdün" yazılı pankart taşıdı.

Batı Kudüs'te toplanan protestocular ise Netanyahu'nun evine doğru yürüdü. Barikatları aşmayı başaran bazı göstericileri İsrail polisi gözaltına aldı.

Netanyahu'nun Şin-Bet Direktörü'nü görevden alma kararı

İsrail'de Netanyahu hükümetinin iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma kararına karşı siyasi, toplumsal tepkiyle, Yüksek Mahkeme'nin bu kararı dondurması hükümet-yargı çekişmesini, sokağın ve siyasetin tansiyonunu artırdı.

Netanyahu'nun, Şin-Bet Direktörünü görevden almasının yetkisi dahilinde olduğu, Yüksek Mahkeme'nin bunu durduramayacağı duyurması üzerine sendika ve iş dünyası örgütlerinden tepki geldi.

İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut, İsrail İş Forumu ve Yüksek Teknoloji Merkezi isimli iş örgütleri, hükümetin Yüksek Mahkeme'nin kararını tanımaması üzerine genel greve gitme tehdidinde bulundu.

Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma kararı İsrail siyasetinde hararetli tartışmalara yol açmış, muhalefetin yaptığı çağrılarla İsrail genelinde kitlesel protesto gösterileri başlamıştı.

İsrail, siyasi gerilimin gölgesinde 18 Mart'ta da ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatmıştı.

Netanyahu hükümetinin 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesi bozarak saldırılarla "Gazze'deki İsrailli esirleri kurtarmayı amaçladığını" iddia etmesi, İsrailli esir yakınları tarafından "bir aldatmaca" diye tepki çekmişti.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 600'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1200 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 49 bin 747'ye, yaralıların sayısı ise 113 bin 213'e yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Netanyahu'ya Karşı Protestsolar - Son Dakika

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