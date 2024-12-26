İsrail'de Netanyahu'ya Müzakere Eleştirisi

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İsrail'in müzakere heyetindeki yetkililer, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ı, Hamas'la yürütülen ateşkes ve esir takası müzakerelerine zarar verecek açıklamalar yapmakla suçladı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrailli müzakere heyetindeki yetkililer, Savunma Bakanı Katz'ın Philadelphi Koridoru'na ilişkin açıklamalarının "müzakereleri havaya uçurabileceğini" söyledi.

İsrailli yetkililer, "Kaçırılanların ( Gazze'deki esirler) listesinin alınması gereken kritik günlerde olduğumuz açık ve bunlar esneklik ve iyi niyet gerektiren günler." ifadelerini kullandı.

Netanyahu ve Katz'a, "bu kritik noktadan hareketle savaşı bitirmeyeceklerini ve ordunun Gazze'yi kontrol edeceğini ilan etmemeleri" çağrısında bulunan yetkililer, "Bu açıklamalar çok büyük zararlara yol açtı, gerçekten şoke edici." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililer, bu açıklamaların anlaşma olmayacağı anlamına gelmediğini ancak Netanyahu'nun Wall Street Journal'a verdiği röportajın ardından Katz'ın yaptığı açıklamaların, anlaşmanın yapılmasına katkı sağlamadığını aktardı.

Netanyahu'nun ofisinden yanıt

Netanyahu'nun ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Siyasi gündemle hareket eden müzakere ekibindeki meçhul kaynaklardan gelen Hamas propagandasının bir başka yanlış yankısı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Netanyahu'nun kaçırılan tüm askerleri ülkelerine geri döndürmeye ve Gazze'deki savaşın diğer hedeflerine ulaşmaya kararlı olduğu", bunların arasında Hamas'ı ortadan kaldırmak ve Gazze'nin gelecekte İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamanın da yer aldığı ifade edildi.

Ofisin açıklamasında müzakerecilere, Gazze'deki İsrailli esir askerleri geri getirme görevine odaklanmaları çağrısında bulunuldu.

Muhalefet Netanyahu'ya yönelik eleştirilerini yineledi

İsrail'de muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, dün İsrail'in engellerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun, İsrailli esir askerlerin geri gelmesi için bir anlaşmaya varmak istemediğini söyledi.

Lapid, "Netanyahu anlaşmaya varmada kararlı olsaydı Kahire'ye veya Katar'a giderdi ve anlaşmaya varırdı. Kaçırılanlar her gün Gazze'de ölüyor ve Netanyahu onları ölüme mahkum etti." dedi.

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de esir takası ve ateşkese varılması için Katar ile Mısır'ın arabuluculuğunda müzakereler sürüyor.

İsrail müzakere heyeti, Gazze'de esir takası anlaşması ve ateşkes sağlanması amacıyla bir hafta süren müzakerelerin ardından iç istişarelerde bulunmak üzere 24 Aralık'ta Katar'dan İsrail'e döndü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Katz, dün Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınırda bulunan İsrail işgali altındaki Philadelphi Koridoru'nu ziyaretinde, "Gazze'nin güvenlik kontrolü İsrail'in elinde kalacak ve Gazze Şeridi'ndeki güvenlik bölgeleri, tampon bölgeler kontrol altında tutulan yerler olacak." demişti.

Netanyahu da 20 Aralık'ta Amerikan gazetesi The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, "Hamas tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar savaşın devam edeceğini, Hamas'ın İsrail sınırlarındaki varlığını kabul etmeyeceklerini" ifade etmişti.

Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.