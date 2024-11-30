İsrail'de Sınır Kısıtlamaları Hafifletildi

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İsrail ordusu, Lübnan'da ateşkese varılmasının ardından ülkenin kuzeyindeki sınır yerleşimlerinde kısıtlamaları hafiflettiğini duyurdu.

İsrail İç Cephe Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey sınırındaki yerleşimlerde ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde büyük toplantılara izin verildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, İsrail'in kuzey sınırındaki yerleşim yerlerinde ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde sığınağa sahip okulların faaliyetlerini devam ettirmesine izin verildi.

Yapılan değerlendirmeler kapsamında, bu bölgelerde açık alanlarda 200 kişiye kadar, kapalı alanlarda ise 600 kişiye toplanma izin verildiği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan sınırında olmayan kuzeyindeki diğer yerleşim birimlerinde ise toplanma yasakları tamamıyla kaldırıldı ve okullar da açıldı.

İç Cephe Komutanlığı'nın aldığı karar, Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından da onaylandı.

-İsrail'den Lübnan'ın güneyinde gece "sokağa çıkma yasağı" tehdidi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde gece "sokağa çıkma yasağı" kapsamında, dışarı çıkılmaması tehdidinde bulundu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde bu akşam yerel saatle 17.00'dan yarın sabah saat 07.00'ye kadar, sokağa çıkılmamasını istedi.

Litani Nehri'nin güneyinde yaşayan Lübnanlılara, bu saatlerde dışarı çıkmamaları çağrısında bulunan Adraee, nehrin güneyine geçişlerin ilan edilen saatlerde "yasak" olduğunu ifade etti.

Ateşkesin ardından, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Lübnanlılar güneyindeki yurtlarına geri dönmeye başlamışlardı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.