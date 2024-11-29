İsrail'de Toplanma Kısıtlamaları Kaldırıldı

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KUDÜS, 29 Kasım (Xinhua) -- İsrail Savunma Kuvvetleri, Tel Aviv ve banliyöleri de dahil olmak üzere İsrail'in orta kesimlerindeki toplanma kısıtlamalarının perşembe akşamı itibarıyla kaldırıldığını duyurdu.

Karar, İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasında çarşamba günü erken saatlerde yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail Savunma Kuvvetleri'ne bağlı Sivil Cephe Komutanlığı tarafından alındı.

Komutanlık daha önce Hizbullah'ın Lübnan'dan roket fırlatmasının ardından Tel Aviv'in metropol bölgesinde ve İsrail'in orta kesimlerindeki diğer bölgelerde en fazla 2.000 kişinin bir araya gelebileceği yönünde kısıtlama getirmişti.

İsrail'in kuzeyinde halen devam eden kısıtlamalarda ise söz konusu bölgenin Lübnan sınırına yakınlığına göre toplanmalarda 10, 100, 350 ya da 2.000 kişilik üst sınır uygulanıyor.