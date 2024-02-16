İsrail'de yapılan bir ankete göre, seçim yapılması durumunda Benny Gantz'ın liderliğini yaptığı Ulusal Birlik Partisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'u geride bırakıyor.
İsrail'deki Maarif gazetesi, "Bugün seçim yapılsa sonuç ne olurdu" sorusunun cevabının arandığı bir anketin sonuçlarını yayınladı.
Seçim yapılsa 120 sandalyeli Meclis'te Ulusal Birlik Partisi'nin 12 yerine 40 sandalyesinin olacağı ifade edilen ankette, halihazırda parlamentoda 32 sandalyesi bulunan iktidardaki Likud Partisi'nin ise 18 sandalye alabileceği belirtildi.
Ulusal Birlik Partisi'nin, geçen hafta yapılan ankete göre 4 sandalye daha artırdığı sonuçlara göre, mevcut durumda 8 sandalyeye sahip Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki aşırı sağcı "Dini Siyonizm" partisi, seçim barajını geçemeyecek ve bu nedenle Meclis'te temsil edilemeyecek.
Parlamentoda 6 sandalyeye sahip Itamar Ben Gvir liderliğindeki aşırı sağcı "Yahudi Gücü" partisi ise 10 sandalye kazanıyor.
Ankette görüşleri alınan İsraillilerin yalnızca yüzde 32'sinin mevcut Başbakan Netanyahu'nun hükümete başkanlık etmeye uygun olduğuna inandığını, yüzde 47'sinin bu pozisyonda Gantz'ı görmek istediğini söyledi; yüzde 21'i ise net bir cevap vermedi.
İsrail'de son haftalarda erken seçime gidilmesi yönünde çağrılar yapılırken Netanyahu, savaş zamanında seçim yapılması fikrini reddediyor.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirler ve Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıyı önceden görememeleri nedeniyle İsrail kamuoyu tarafından sık sık eleştirilerin hedefi oluyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail'de yapılan ankete göre Ulusal Birlik Partisi, Likud'u geride bırakıyor - Son Dakika
Esra Ezmeci'nin programına konuk olan bir kadın itirafıyla ağızları açık bıraktı. Yüzü maskeli bir şekilde yayına çıkarak kayınbiraderiyle aşk yaşadığını belirten kadın, "Eşim askerdeydi. Ben de boşluktaydım. Kayınbiraderimin de eşiyle sorunları vardı. Benim sürekli ilgilendi. Ben de çok etkilendim" dedi.
ABD'de üretici fiyatları Ocak ayında tahminlerin üzerinde yüzde 0.3 artış gösterdi. Veri öncesi ÜFE'nin yüzde 0.1 artması bekleniyordu.
ATM'lerde nakit çekim limiti, daha önce 5 bin lira olan tutardan en az 10 bin liraya çıkarıldı. Bazı bankaların bu limiti 15 bin liraya kadar yükselttiği belirtildi.
Fenomenlere yönelik operasyonla malvarlığına el konulan ve sonrasında 11 yıllık eşinin kendisini eskortla aldattığını söyleyen Neslim Güngen, bu sefer de ölüm tehditleri aldığını belirterek "Benim ve çocuklarımın başına gelebilecek her şeyin sorumlusu eşimdir" dedi.
Genel başkanlığı bıraktıktan sonra ilk kez halkın içine karışan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Yıldız Sanayi Sitesi'ne giderek esnafla bir araya geldi. Paylaşılan bir fotoğrafta dükkanın duvarındaki "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazısı dikkat çekti.
Maden faciasının yaşandığı Erzincan'daki siyanür havzasına su içmek için inen kuşların öldüğü iddiasıyla çok sayıda fotoğraf servis edildi. Sosyal medyadaki haberleri yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, görüntülerdeki alanın siyanür içermeyen bölge olduğunu ve siyanüre bağlı herhangi bir ölüm yaşanmadığını aktardı. Açıklamada görüntülerdeki cisimlerin jeotekstil malzemeyi sabitlemek için kullanılan kum çuvalları olduğuna değinildi.
Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme de pakette yer aldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fatma Şahin, 2024-2029 yıllarında hayata geçireceği projeleri tanıttı. Şahin, altyapı, içme suyu, ulaşım, çevre, ticaret merkezleri, sosyal, kültürel, tarım, spor ve tesis projelerini 'Güçlü Gaziantep' sloganıyla duyurdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?