İsrail'de Yabancı Turistler Mahsur Kaldı - Son Dakika
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İsrail'de Yabancı Turistler Mahsur Kaldı

17.06.2025 02:25
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Çatışmalar nedeniyle 40 bin turist, İsrail'den GKRY'ye kaçış için yatlarla yolculuk yapıyor.

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından başlayan çatışmalar nedeniyle on binlerce yabancı turist İsrail'de mahsur kaldı.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, ülkenin hava sahasının kapatılması sonrası yurt dışına çıkmak isteyenler yatlarla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) geçmeye başladı. Söz konusu çatışma ortamından kaçış dalgasına hem yabancı turistler hem de bazı İsrailliler dahil oldu.

Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya marinasında deniz yoluyla ülkeden çıkış için pazarlık yapan insanların bir kısmı ülkelerine dönmek isteyen turistler olurken, bazıları ise yurt dışındaki çocuklarının yanına gitmeye çalışanlardan oluşuyor.

İsrail'de yaklaşık 40 bin yabancı turist hava sahasının kapatılmasıyla ülkeyi terk edemedi. Bazı turistler deniz yoluyla GKRY'ye ulaşmaya başladı ancak bu yolculuklar sınırlı sayıda ve oldukça yüksek fiyatlarla gerçekleşiyor.

Küçük yat sahipleri Herzliya'nın yanı sıra Hayfa ve Askalan gibi sahil kentlerinde en fazla on kişilik gruplar şeklinde taşımacılık yapıyor.

Facebook grupları üzerinden organize edilen bu geçişlerde, yüksek talep nedeniyle bilet fiyatları yüzlerce avrodan binlerce avroya yükseldi.

Haaretz gazetesinde daha önce yer alan haberde, İsrail hükümetinin, yurt dışında mahsur kalan İsraillilerin ülkeye dönmesi için tahsis edilecek uçakların, İsrail'den ayrılmak isteyen vatandaşlarca kullanılmasına müsaade edilmemesi için yerel hava yolu şirketlerine talimat verdiği bildirilmişti.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a saldırmasıyla başlayan olaylar nedeniyle 100 ile 200 bin arasında İsraillinin yurt dışında mahsur kaldığı kaydedilmişti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Yabancı Turistler Mahsur Kaldı - Son Dakika

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