İsrail'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı - Son Dakika
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İsrail'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı

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Kudüs ile Tel Aviv arasında devam eden yangınlar nedeniyle 10 yerleşim yeri tahliye edildi. İsrail itfaiyesi ülke tarihinin en büyük yangınlarından biriyle mücadele ettiklerini belirtirken, Tel Aviv yönetimi Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne uluslararası yardım çağrısında bulundu.

30.04.2025 22:07
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Kudüs ile Tel Aviv arasında devam eden yangınlar nedeniyle 10 yerleşim yeri tahliye edildi. İtfaiye ekipleri şiddetli rüzgarla mücadele ederken, Uluslararası yardım çağrısı yapıldı ve Bağımsızlık Günü töreni iptal edildi.

İSRAİL'DE YANGINLAR NEDENİYLE 7 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İsrail'de Kudüs ile Tel Aviv arasında yangınlar sebebiyle tahliye edilen yerleşim yerlerinin sayısı 10'a yükselirken, itfaiye ekipleri şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangını henüz kontrol altına alamadı. İsrail itfaiyesi, Kudüs ile Tel Aviv arasındaki Eştaol Ormanı'nda başlayan ve yayılan yangın nedeniyle aralarında Neve Şalom, Bekoa, Taoz, Naşşon ve Mesilat Zion'un bulunduğu 10 yerleşim yerinden yaklaşık 7 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

OTOYOLLAR KAPATILDI

Kudüs ile Tel Aviv arasındaki şiddetli rüzgarla büyüyen yangınlar nedeniyle iki şehir arasındaki bazı otoyolların ulaşıma kapatıldığı aktarıldı. İsrail basını daha önce 11 yangın söndürme uçağı ile 150 itfaiye ekibinin şiddetli rüzgarla yayılan yangını kontrol altına almak için çalıştığını bildirirken, İsrail itfaiyesi yetkilileri, hava muhalefeti nedeniyle uçakların yangına müdahale edemediğini duyurdu. Kudüs yakınlarındaki Latrun Zırhlı Birlikler Anıtı ve Müzesi'nin de yangından etkilendiği görüldü.

"ÜLKE TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK YANGINLARDAN BİRİ"

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail itfaiyesi Kudüs Bölge Sorumlusu Shmulik Friedman, ülke tarihindeki en büyük yangınlardan biriyle mücadele ettiklerini duyurdu. Friedman, basına yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir orman yangınının ortasındayız, belki de bu ülkede şimdiye kadar görülen en büyük yangın." ifadesini kullandı.

"YANGINLARI KONTROL ALTINA ALMAKTAN ÇOK UZAĞIZ"

İtfaiye ekiplerinin yangınları kontrol altına almaktan "çok uzak" olduğunun altını çizen Friedman, yangına neyin sebep olduğunu henüz tespit edemediklerini belirtti. İsrail Polisi Sözcüsü Dean Elsdunne, Anadolu Ajansına (AA) yaptığı açıklamada bölgedeki yangının yayıldığını ve ülkenin önemli otoyollarından 1 No'lu otobana yaklaştığını belirtti. Elsdunne, "Polis ve itfaiye teşkilatı, itfaiye teşkilatının işini yapabilmesi ve yangını kontrol altına alabilmesi için sivilleri bölgeden tahliye etmek amacıyla titizlikle ve hızla çalışıyor." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in İç Cephe Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve ordu birliklerine, yangınla mücadele için polise, itfaiyeye ve kurtarma ekiplerine gerekli her konuda yardımcı olmalarını emrettiği aktarıldı.

İSRAİL'DEN 5 ÜLKEYE ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin, büyüyen yangınlara müdahale için aralarında Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden uluslararası yardım talebinde bulunduğu aktarıldı. İtalya ve Hırvatistan'dan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılmak üzere 3 uçağın ülkeye geleceği de duyuruldu.

Öte yandan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatı doğrultusunda, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nin uluslararası yardım çabalarını yürütülmesine ilişkin bir durum değerlendirmesi gerçekleştirdiği aktarıldı. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Bakan Gideon Saar'ın kontrol altına almakta zorlandıkları yangınlara karşı yardım için İngiltere, Fransa, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Arjantin, İspanya, Kuzey Makedonya ve Azerbaycan'dan mevkidaşlarıyla görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

BAĞIMSIZLIK GÜNÜ TÖRENİ İPTAL EDİLDİ

Ülkede 5 yerleşim birimi tahliye edilirken Batı Kudüs'teki Herzl Dağı'nda yapılacak Bağımsızlık Günü meşale yakma töreni iptal edildi. İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev, X hesabından, güvenlik yetkilileriyle yapılan durum değerlendirmesinin ardından Herzl dağı yakınlarındaki tepelerde çıkan yangınlar ve şiddetli rüzgar nedeniyle tören yapmama kararı aldıklarını duyurdu. Miri, iki gün önce, 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Bağımsızlık Günü meşale yakma töreni provasının ekranlardan yayınlanacağını bildirdi.

İsrail\'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • servet güler:
    Bırakın sakın söndürmeyin mazlumların ahı çıkıyor mümkünse benzin dökün 213 4 Yanıtla
  • Oooo:
    Ülke tarihinin en büyük yangınlarındanmış Ülkenin tarihimi var Hatta ülkemi var işgalci mi var? 154 2 Yanıtla
  • Zekiye Atıcı:
    Bütün ülkeniz yansa, filistinli masum çocukların ahı ödenmez.... 148 2 Yanıtla
  • Zeynel öztürk:
    Ateşiniz bol olsun, Hiç Sönmesin. Cayır cayır yanın inşallah. Mazlum bebeklerin ahı yerde kalmayacak ..! 143 1 Yanıtla
  • Hüseyin Yilmaz:
    Allah'ın taktir illahisi alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste 121 2 Yanıtla
  • koçer koçeR:
    Ateşiniz bol bol olsun 107 1 Yanıtla
  • Eyüphan Çakır:
    ATEŞ’in bol olsun İsrail aylardır mazlum insanları ne hale soktun her ölen insanın ahı var beter olun 96 1 Yanıtla
  • Cihan Maths:
    İntikam alanların en hayırlısı Allahtır! 87 1 Yanıtla
  • Orhan Bolat:
    Etme bulma dünyası dedikleri bu olsa gerek. Bırakın yansın sizler küçücük çocukları öldürürken Allâh bunları gördü cezazınızı verdi. Daha beter olun inşallah 77 2 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    yarabbim sen beter et 27 1 Yanıtla
  • Hüseyin Peynir:
    Rabbim ateşinizi bol etsin.Beter olursunuz inşallah. 0 0 Yanıtla
  • Soner Uzun:
    Ortadoğudaki ülke kaç km ötedeki ülkelerden yardım istiyor. Orada o isimle bir ülkenin olması bile hayatın olağan akışına aykırı 0 0 Yanıtla
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