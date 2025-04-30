İsrail\'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı

Kudüs ile Tel Aviv arasında devam eden yangınlar nedeniyle 10 yerleşim yeri tahliye edildi. İtfaiye ekipleri şiddetli rüzgarla mücadele ederken, Uluslararası yardım çağrısı yapıldı ve Bağımsızlık Günü töreni iptal edildi.

İSRAİL'DE YANGINLAR NEDENİYLE 7 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İsrail'de Kudüs ile Tel Aviv arasında yangınlar sebebiyle tahliye edilen yerleşim yerlerinin sayısı 10'a yükselirken, itfaiye ekipleri şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangını henüz kontrol altına alamadı. İsrail itfaiyesi, Kudüs ile Tel Aviv arasındaki Eştaol Ormanı'nda başlayan ve yayılan yangın nedeniyle aralarında Neve Şalom, Bekoa, Taoz, Naşşon ve Mesilat Zion'un bulunduğu 10 yerleşim yerinden yaklaşık 7 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

OTOYOLLAR KAPATILDI

Kudüs ile Tel Aviv arasındaki şiddetli rüzgarla büyüyen yangınlar nedeniyle iki şehir arasındaki bazı otoyolların ulaşıma kapatıldığı aktarıldı. İsrail basını daha önce 11 yangın söndürme uçağı ile 150 itfaiye ekibinin şiddetli rüzgarla yayılan yangını kontrol altına almak için çalıştığını bildirirken, İsrail itfaiyesi yetkilileri, hava muhalefeti nedeniyle uçakların yangına müdahale edemediğini duyurdu. Kudüs yakınlarındaki Latrun Zırhlı Birlikler Anıtı ve Müzesi'nin de yangından etkilendiği görüldü.

"ÜLKE TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK YANGINLARDAN BİRİ"

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail itfaiyesi Kudüs Bölge Sorumlusu Shmulik Friedman, ülke tarihindeki en büyük yangınlardan biriyle mücadele ettiklerini duyurdu. Friedman, basına yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir orman yangınının ortasındayız, belki de bu ülkede şimdiye kadar görülen en büyük yangın." ifadesini kullandı.

"YANGINLARI KONTROL ALTINA ALMAKTAN ÇOK UZAĞIZ"

İtfaiye ekiplerinin yangınları kontrol altına almaktan "çok uzak" olduğunun altını çizen Friedman, yangına neyin sebep olduğunu henüz tespit edemediklerini belirtti. İsrail Polisi Sözcüsü Dean Elsdunne, Anadolu Ajansına (AA) yaptığı açıklamada bölgedeki yangının yayıldığını ve ülkenin önemli otoyollarından 1 No'lu otobana yaklaştığını belirtti. Elsdunne, "Polis ve itfaiye teşkilatı, itfaiye teşkilatının işini yapabilmesi ve yangını kontrol altına alabilmesi için sivilleri bölgeden tahliye etmek amacıyla titizlikle ve hızla çalışıyor." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in İç Cephe Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve ordu birliklerine, yangınla mücadele için polise, itfaiyeye ve kurtarma ekiplerine gerekli her konuda yardımcı olmalarını emrettiği aktarıldı.

İSRAİL'DEN 5 ÜLKEYE ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin, büyüyen yangınlara müdahale için aralarında Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden uluslararası yardım talebinde bulunduğu aktarıldı. İtalya ve Hırvatistan'dan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılmak üzere 3 uçağın ülkeye geleceği de duyuruldu.

Öte yandan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatı doğrultusunda, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nin uluslararası yardım çabalarını yürütülmesine ilişkin bir durum değerlendirmesi gerçekleştirdiği aktarıldı. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Bakan Gideon Saar'ın kontrol altına almakta zorlandıkları yangınlara karşı yardım için İngiltere, Fransa, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Arjantin, İspanya, Kuzey Makedonya ve Azerbaycan'dan mevkidaşlarıyla görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

BAĞIMSIZLIK GÜNÜ TÖRENİ İPTAL EDİLDİ

Ülkede 5 yerleşim birimi tahliye edilirken Batı Kudüs'teki Herzl Dağı'nda yapılacak Bağımsızlık Günü meşale yakma töreni iptal edildi. İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev, X hesabından, güvenlik yetkilileriyle yapılan durum değerlendirmesinin ardından Herzl dağı yakınlarındaki tepelerde çıkan yangınlar ve şiddetli rüzgar nedeniyle tören yapmama kararı aldıklarını duyurdu. Miri, iki gün önce, 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Bağımsızlık Günü meşale yakma töreni provasının ekranlardan yayınlanacağını bildirdi.