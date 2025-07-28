İsrail'de Yıkım Töreni Tepki Çekti - Son Dakika
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İsrail'de Yıkım Töreni Tepki Çekti

28.07.2025 17:28
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İsrail Bakanı Katz'ın İran saldırılarında hasar gören binaları yıkım töreninde 'zafer' demesi halkı kızdırdı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, geçen ay İran'ın düzenlediği misilleme saldırılarında hasar gören binaları "zaferin bir parçası" şeklinde niteleyerek yıkım töreni düzenlemesi İsrail vatandaşlarını kızdırdı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Tel Aviv yakınlarındaki Holon kenti sakinleri, İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma sürecinde zarar gören binalarının törenle yıkılmasına tepki gösterdi.

İsrail'de yıkılan binaların İran'a karşı kazandıkları "zaferin bir parçası" olduğunu savunan Katz, "Bu hasara iyi hazırlanmıştık ancak yine de yıkılmış binaların ve yerinden edilmiş ailelerin görüntüleri zor ve karmaşık." dedi.

Ordu radyosuna konuşan Holon kenti sakinlerinden Yulia, yıkımların kutlama havasında olmasının yakışıksız olduğunu söyleyerek "Belki de gelinlik giymeliydim." dedi.

İsrailli belediyenin törenle evini yıktığı Noam Şealtiel ise Yediot Ahronot gazetesine yaptığı açıklamada, "Törende şampanya ve yiyecek var. Bu iğrenç." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bir grup İsrailli, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle tören alanının dışında Bakan Katz'ı protesto etti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 1100, yaralı sayısının ise 5 bin 600 olduğu bildirildi.

İran'ın karşılık olarak düzenlediği füze saldırılarında İsrail'e göre, 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Yıkım Töreni Tepki Çekti - Son Dakika

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