İsrail'deki çatışmaların gölgesinde Taylandlı işçiler

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İsrail'in aylardır yıkıcı saldırılara maruz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi ile Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki Taylandlı işçiler, çatışmaların gölgesinde nafakalarını temin etmeye çalışıyor.

İsrail'de işçi olarak bulunan Tayland vatandaşları genellikle tarım alanında faaliyet gösteriyor.

İsrail Çalışma Bakanlığı'nın yayınladığı verilere göre, 7 Ekim'den önce İsrail'de yaklaşık 30 bin Taylandlı işçi bulunuyor ve bunların çoğu ziraat sektöründe çalışıyordu.

İsrail'deki tarım arazilerinin çoğu, Gazze Şeridi sınırına yakın bölgeler ile Lübnan sınırının kuzeyindeki geniş alanlarda yer alıyor. Bu bölgeler "İsrail'in gıda sepeti" olarak anılıyor.

Taylandlı işçiler, İsrail'de iki ülkenin 2011'de Tayland-İsrail işgücü istihdamı işbirliği projesi olarak bilinen ve 2013'te uygulamaya giren anlaşma kapsamında faaliyet gösteriyor.

Ancak İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları ile İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalar nedeniyle Taylandlı işçilerin çoğunun ülkelerine geri döndüğü kaydediliyor.

Çatışmanın ilk haftasında çoğu Taylandlı işçi ülkesine dönse de İsrail'de kalan ve sonrasında yeniden geri gelenler, İsrail'in Lübnan veya Gazze sınırındaki bölgelerde artan risklerin gölgesinde çalışmaya devam ediyor.

İsrail'deki iş gücü açığı

İsrail, Taylandlı işçilere de diğer yabancı işçiler gibi ucuz iş gücü olarak bakıyor.

Ancak Taylandlı işçilerin çoğu ülkenin kuzey ve güneyinde çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki ziraat sektöründe çalışıyor.

Buna karşı yaklaşık 170 bin Filistinli işçi ise inşaat sektöründe çalışıyor.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana ise İsrail'de çalışan Filistinli işçilerin çoğu işlerine gitmeleri engellenirken Filistinli işçilerin bir kısmının da tarım ve gıda sektöründe yeniden çalışmaya başladığı belirtiliyor.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Kav LaOved'in verilerine göre, bu yılın başından bu yana yaklaşık 2 bin 500 Taylandlı işçi yeniden İsrail'e geldi.

Kuruluşun açıklamasında bu gelişmenin, İsrail'in tarım ve inşaat sektörlerinde ciddi şekilde işçi ihtiyacının olduğu bir döneme denk geldiğine dikkati çekildi.

İsrail'deki ziraat ve inşaat sektöründeki hasar

İsrail'de tarım sektörü ciddi bir iş gücü sıkıntısıyla karşı karşıya. İş gücü eksikliği, sebze ve meyvelerin tarlalarda giderek daha fazla çürümesine neden oluyor.

Özellikle de İsrail'in Gazze Şeridi sınırı yakınlarındaki bölgelerde yer alan arazilerde bu sıkıntı yaşanıyor. Çünkü, İsrail'de tüketilen meyve ve sebzenin yüzde 70'inden fazlası bu bölgelerde yetişiyor.

The Galilee Enstitüsünün araştırmasına göre, İsrail'deki çiftçilerin yüzde 89'u üretimde kayıp yaşadı ve savaşın devam etmesi durumunda neredeyse tüm işçiler önümüzdeki aylarda zarar edeceğini öngörüyor.

Öte yandan İsrail Müteahhitler ve İnşaatçılar Birliği, ocak ayındaki açıklamasında inşaat sektöründe 140 bin işçiye ihtiyaç duyulduğunu duyurdu. Açıklamada, bunun Filistinli olmayan yabancı işçi bulma sürecindeki yavaşlama nedeniyle olduğu kaydedildi.

Bölgedeki olayların yansımaları

İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım'da başlayan ve bir hafta süren insani ara kapsamında yürütülen esir takasında Hamas'ın elinde bulunan 12 Taylandlı esir serbest bırakıldı.

Bugün ise Lübnan topraklarından İsrail'in sınır bölgesindeki yerleşim birimine düzenlenen saldırıda yaralananlar arasında 2 Taylandlı olduğu belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Lübnan topraklarından İsrail'in Margaliot yerleşim birimine anti tank füzesiyle düzenlenen saldırıda bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı tarafından yapılan açıklamada ise Lübnan topraklarından gerçekleştirilen füze saldırısı sonucu Taylandlı 2 işçinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 534 Filistinli öldürüldü, 71 bin 920 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 245'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 585 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 421 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 229 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.