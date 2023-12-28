 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'deki yaralı askerler Başbakan Netanyahu ile görüşmeyi reddetti - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'deki yaralı askerler Başbakan Netanyahu ile görüşmeyi reddetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki bir hastaneye yaptığı ziyaret sırasında, Gazze Şeridi'ndeki kara harekatında yaralanan bazı askerlerin onunla görüşmeyi reddettiği bildirildi. Yaralı askerlerden biri, Netanyahu'nun odasına gelmesini istemediğini belirtti. Hastane ise bu haberlere yer vermediğini açıkladı.

İsrail\'deki yaralı askerler Başbakan Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
28.12.2023 - 06:05,  Güncelleme: 06:07
Abone Ol

İsrailli bazı yaralı askerlerin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki bir hastaneye yaptığı ziyaret sırasında onunla görüşmeyi reddettiği bildirildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki kara harekatında yaralanan askerlerle görüşmek üzere Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesinin rehabilitasyon bölümünü ziyarete geldi. Yaralılardan bazıları Netanyahu ile görüşmeyi reddetti.

Yaralı askerlerden Or Schneeberg, X platformundan yaptığı paylaşımda, "Hadassah'taki rehabilitasyon bölümündeyim. Netanyahu bu gece beni ziyarete geliyor ve sorumlu kadınlardan biri bana onun odama gelmesini isteyip istemediğimi sordu. Tabii ki 'hayır' dedim." ifadesini kullandı.

İsrailli 18 yaralı askerin bulunduğu bölümden 15'inin Netanyahu'nun kendisinin odasına girmesini istemediğinin ortaya çıktığını aktaran Schneeberg, "(Netanyahu liderliğindeki) Likud partisinin kalesi Kudüs'teyim. Değişim hissediliyor. (Likud yönetimi) dönemi sona erdi." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Hadassah Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, bazı askerlerin Netanyahu ile görüşmeyi reddettiği yönündeki haberlere yer verilmedi.

Açıklamada, Netanyahu'nun, hastaneyi akşam ziyaret ettiği ve kendisini "büyük bir coşku ve sıcaklıkla" karşılayan yaralıların arasından geçtiği ve onlara, İsrail devletinin birlik içinde olduğunu ve tam zafere ulaşmaya kararlı olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Kanal 13 televizyonunun 20 Aralık'ta yayınladığı haberinde de Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ndeki kara harekatında yaralanan askerlerle görüşmek üzere Tel Aviv yakınındaki Sheba Sağlık Merkezi'nin rehabilitasyon bölümünü ziyaret ettiği ve yaralılardan bazılarının Netanyahu ile görüşmeyi reddettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Benjamin Netanyahu, İsrail, Kudüs, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'deki yaralı askerler Başbakan Netanyahu ile görüşmeyi reddetti - Son Dakika


23:50
Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37
İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23
Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56
Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55
Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13
CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01
Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi

Son Dakika
23:50 Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37 İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23 Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56 Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55 Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13 CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01 Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 06:18:15. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'deki yaralı askerler Başbakan Netanyahu ile görüşmeyi reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement