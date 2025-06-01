İsrail'den Arap Bakanlara Ramallah Engeli

Filistin, İsrail'in Arap ülkelerinin bakanlarını işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine hava yoluyla girişini engellemesini, Tel Aviv'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine karşı "açık bir ihlal" olarak değerlendirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrailli yetkililerin Tel Aviv'in, Filistin devleti kurulmasının güçlendirilmesini görüşmeyi planlayan Arap ülkelerinin Dışişleri Bakanlarının Ramallah kentine ulaşmasını engellediğini bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığının açıklamasında Arap-İslam Olağanüstü Ortak Zirvesi tarafından Gazze Şeridi konusunda görevlendirilen bakanlar komitesi üyelerinden oluşan heyetin, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'ya hava yoluyla ziyaretinin engellenmesinin son derece ciddi bir durum olduğu belirtildi.

"İsrail hükümetinin bu kararının bir işgal gücü olarak uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerinin açık bir ihlali" olduğuna işaret edilen açıklamada, engellemenin Filistin halkına yönelik devam eden ihlallerin bir parçası olduğu kaydedildi.

İsrail'den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria hava sahasından bakanlar heyetinin girişini reddetmesi nedeniyle Ramallah ziyaretini erteleme kararı alındığını açıklamıştı.

Heyette Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt yer alıyordu.

İsrailli Yedioth Aharonoth gazetesinin aktardığına göre bir İsrailli yetkili, "Filistin yönetiminin 7 Ekim 2023'te Hamas tarafından yapılan saldırıyı kınamayı reddettiğini" ve "Arap bakanların Ramallah'ta Filistin devleti kurma girişimlerini desteklemek amacıyla ağırlanmasının kabul edilemez" olduğunu söylemişti.