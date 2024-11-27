İsrail'den Ateşkese Tepki - Son Dakika
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İsrail'den Ateşkese Tepki

İsrail'in kuzeyindeki belediye başkanları, Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını eleştirdi.

27.11.2024 13:48
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İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerinin belediye başkanları, "güvenlik getirmeyeceğini" ileri sürerek Lübnan ile sağlanan ateşkes anlaşmasını eleştirdi.

On binlerce İsrailli, Hizbullah ile İsrail ordusunun Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmaları nedeniyle Ekim 2023'ten bu yana boşalttıkları ülkenin kuzeyindeki bölgelere dönmeyi bekliyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Netanyahu, dün İsrail'in kuzeyindeki yerel yetkililerle yaptığı toplantıda "Hizbullah'ın ateşkes şartlarına bağlı kaldığı teyit edilene kadar İsrail'in kuzeyinde yaşayanların evlerine dönemeyeceğini" söyledi.

İsrailli belediye başkanları ise ABD'nin desteğiyle Lübnan ile anlaşmaya varılan ve sabah saatlerinde yürürlüğe giren ateşkesi eleştirdi.

İsrail'in kuzeyindeki Merum el-Celil Bölge Konseyi Başkanı Amit Sofer, ateşkes anlaşmasının "İsrail'in Lübnan sınırını korumasız bıraktığını" savundu.

İran'ın finansmanıyla Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinde yeniden güçleneceğini öne süren Sofer, "Bu (ateşkes) anlaşmayla elde ettiğimiz şey güvenlik değil." ifadesini kullandı.

Sofer, Lübnan topraklarında tampon bölge kurulması taleplerine işaret ederek, "Sınıra yaklaşan herkesin kanının akması için bu bariyerin oluşturulması önemliydi. Bu uygulanmayacak anlaşmalardan daha etkili olurdu. Bu, güvenlik değil sükunet sağlayan bir anlaşmadır." şeklinde konuştu.

"Hizbullah daha güçlü dönecek"

Mate Asher Yerleşim Birimi Başkanı Moshe Davidovich de "Bir tarafta neşeli ve mutlu olan Hizbullah ile Lübnan'ın güneyindekiler var, diğer tarafta da üzgün ve acı çeken (İsrail'in) kuzey bölgelerinde yaşayanlar var." dedi.

Davidovich, "Hizbullah'ın ateşkes sebebiyle daha güçlü döneceğine hiç şüphem yok. Tek amacı birlikleri toplamak ve kendisini bir sonraki göreve hazırlamaktır." ifadelerini kullandı.

Shilomi Yerleşim Birimi Belediye Başkanı Gabi Naman ise İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, "Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın (Herzi Halevi) bize sunduğu şeyler ister bir ay, ister iki ay, isterse 10 yıl sonra bir sonraki turun geleceğini gösteriyor." dedi.

İsrail'in kuzeyinden tahliye edilenlerin geri dönüşüne ilişkin bir gelişme olmadığını söyleyen Naman, tahliye edilenlere tazminat ödenmediğinden ve bölgeye yatırım yapılmadığından da şikayet etti.

İsrail'in kuzeyinden tahliye edilenlerin sayısının 70 bin olduğu tahmin ediliyor ve bu kişiler Ekim 2023'ten bu yana ülkenin çeşitli yerlerinde otellerde ikamet ettiriliyor.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması yerel saatle 04.00 (TSİ 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

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