İsrail'den Batı Şeria'ya Egemenlik Planı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, yerleşim yerlerini genişletme projesini tırmandırmak amacıyla, Ürdün Vadisi de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria üzerinde "egemenlik" kurmayı amaçlayan bir planın hazırlanması talimatı verdiği bildirildi.

İsrail'in Kanal 7 televizyonunun haberine göre, Smotrich, bazı yeni yerleşim yerlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Smotrich, yerleşim yerlerinden birinde yaptığı konuşmada, İsrail hükümetine bağlı Yerleşim İdaresi ve Sivil İdare ekiplerine Batı Şeria ve Ürdün Vadisi üzerinde "İsrail egemenliğini" dayatmak için bir eylem planı hazırlamaları talimatını verdiğini söyledi.

"Batı Şeria üzerinde egemenlik kurmak için bir yürütme planının hazırlanmasını emrettim." diye konuşan Smotrich, bu mekansal alan "tam hukuki statüsüne kavuşana ve İsrail Devleti'nin ayrılmaz bir parçası haline gelene kadar" durmayacaklarını söyledi.