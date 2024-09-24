İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırısı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlenen saldırıda "Hizbullah'ın füze sistemlerinin başında bulunan" İbrahim Muhammed Kubeysi'yi hedef aldıklarını iddia etti.

İsrail ordu radyosunun haberinde, söz konusu saldırının F-35 savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlenen İsrail suikast saldırısının hedefindeki ismin Hizbullah'ın füze sistemlerinin başındaki İbrahim Muhammed Kubeysi olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesinde bir binayı hedef aldı. Söz konusu saldırıyla İsrail, bir hafta içinde Beyrut'a üçüncü kez saldırı düzenlemiş oldu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Beyrut'u hedef alan hava saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

İsrail'in iddialarına ilişkin Hizbullah tarafından henüz bir açıklama gelmedi.