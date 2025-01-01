İsrail'den Cibaliye'ye Tahliye Emri

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İsrail ordusu, sıkı kuşatma uyguladığı Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye beldesi için yayımladığı yeni "tahliye emriyle" halkı bölgeyi terk etmeye zorluyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye ve Gazze kentinin kuzeybatısında yaşayanların zorla yerinden edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir harita paylaştı.

Cibaliye ve Gazze kentinin kuzeybatısında yaşayanların bölgeyi derhal boşaltmaları gerektiğini savunan Adraee, Cibaliye ve Gazze kentinin kuzeybatısındakilerin Gazze kent merkezine gitmelerini istedi.

Yayımlanan haritada boşaltılması istenen bölgelerde binlerce Filistinli bulunuyor. Bunlar arasında İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edildikten sonra bölgeye gelip çadırlarda yaşayan Gazzeliler de var.

İsrail, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Bureyc Mülteci Kampı'nda kalanları da 2025'in ilk saatlerinde yayımladığı "tahliye emriyle" bölgeyi terk etmeye zorlamıştı.

İsrail'in yeni yılın ilk saatlerinde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk, 20 Filistinli yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralamıştı.