İsrail, Lübnan\'ın başkenti Beyrut\'un güneyine hava saldırıları düzenledi

İsrail, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal etti.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A HAVA SALDIRISI

Son olarak İsrail ordusu, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bölgede Hizbullah'a ait insanız hava aracı (İHA) üretim tesisleri olduğunu öne sürülen yerlerin vurulduğu aktarıldı.

TOPLAM 7 SALDIRI DÜZENLENDİ

Öte yandan, Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde de İsrail savaş uçaklarının, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 7 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

BÖLGEDEN BÜYÜK BİR GÖÇ YAŞANDI

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının Hades, Hureyk ve Burc el-Baracine mahallelerinin üzerinde yoğun bir şekilde uçtuğu kaydedilen haberde, söz konusu bölgeden büyük bir göç yaşandığı ifade edildi.

HARİTALI SALDIRI TEHDİDİ YAPILMIŞTI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Beyrut'un güneyindeki Hades, Hureyk ve Burc el-Baracine bölgelerindeki 4 binanın işaretlendiği harita paylaşmıştı. Adraee, söz konusu bölgelerdeki 4 binanın Hizbullah'a ait tesisler olduğunu öne sürerek civarındaki binaların "tahliye edilmesini" istemişti.