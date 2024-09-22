İsrail'den El Cezire'ye Baskın

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KUDÜS, 22 Eylül (Xinhua) -- Katarlı yayın kuruluşu El Cezire, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofislerine baskın düzenleyerek ofisin 45 gün kapatılmasını istediklerini bildirdi.

Kanalda Pazar günü yayımlanan haberde ağır silahlı ve maskeli İsrail askerlerinin binaya girerek kapatma kararını kanalın Batı Şeria Büro Şefi Velid el-Omari'ye ilettiği ifade edildi.

Bir asker Omari'ye, "El Cezire'nin 45 gün süreyle kapatılmasına ilişkin mahkeme kararı var" dedi. Olay, El Cezire'nin Arapça kanalında canlı olarak yayımlandı.