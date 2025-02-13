İsrail'den Gazze'ye İnsani Yardım Engeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'den Gazze'ye İnsani Yardım Engeli

İsrail, ateşkes protokolünü ihlal ederek Gazze'ye insani yardım girişini geciktiriyor.

13.02.2025 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek gerekli insani yardımın Gazze Şeridi'ne girmesini geciktirerek engellediğini söyledi.

Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail özellikle insani yardım taşıyan tırların Gazze'ye ulaştırılması konusunda sorumluluklarından kaçmaya devam ediyor." dedi.

İsrail'in Hamas ile yapılan ateşkes kapsamındaki insani protokole uymadığını söyleyen Sevabite, protokol kapsamında günlük 600 tır insani yardım girmesi gerektiğini ancak İsrail'in bu süreci yavaşlattığını ifade etti.

Sevabite, "İsrail'in soykırım savaşı sonucunda altyapının geniş çaplı tahrip edilmesi sebebiyle Gazze'ye ulaştırılan yardım miktarı büyük ihtiyacı karşılamaya yetmiyor." dedi.

İsrail'in gerekli yardım girişlerini aksattığını hatırlatan Sevabite, "Evini kaybeden yaklaşık 250 bin kişi için konteyner ev ve çadır ihtiyacının yanı sıra Gazze halkı, yeniden inşa için acil bir şekilde inşaat malzemeleri ve enkaz kaldırma ekipmanlarına ihtiyaç duyuyor." diye konuştu.

Sevabite, "60 bin konteyner ev ile 200 bin çadırın girişini kapsayan anlaşmaya rağmen bu yardımlar yeterli düzeyde ulaştırılmadı. Bu sebeple binlerce aile barınacak bir yer bulamıyor." şeklinde konuştu.

Ulaştırılan yardımların ihtiyaca yönelik olmadığını aktaran Sevabite, "Un, yağ, pirinç, ameliyathaneler için oksijen tankı veya elektrik ihtiyacına yönelik yardımlar yerine bazı tırlarda çikolata, gazlı içecek veya kullanılmaz haldeki zarar görmüş eşyalar görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sevabite, "İşgalci İsrail'in gerçek sükunete yol açacak herhangi bir anlaşmayı uygulamada ciddi olmadığını her geçen gün kanıtlayan tutumunu yakından takip ediyoruz." dedi.

İsrail'in sistematik bir şekilde uzlaşmamayı sürdürdüğünü söyleyen Sevabite, "Bu durum uluslararası çabaların açıkça göz ardı edilmesi ve saldırıların çeşitli biçimlerde sürdürülmesidir." diye konuştu.

Sevabite, İsrail'in insani protokole uymama, sivilleri hedef alma ve insani yardımın girişini engelleme üzerinden saldırılarını sürdürdüğünü ifade etti.

Bu durumun Gazze'de tırmanışa yol açabileceğini ifade eden Sevabite, Filistin halkının acısını hafifletmeyi amaçlayan çabaların engellenmesinin yansımalarından İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Sevabite, başta arabulucu ülkeler olmak üzere uluslararası çevrelere seslenerek, İsrail'e insani yardımların girişini geciktirme siyasetine son vermesi için baskı yapılması çağrısında bulundu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü, Filistin halkının İsrail'in sistematik geciktirme siyasetinin esiri olmayacağını ve meşru haklarını elde edinceye kadar kararlı direnişini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten, ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak 2025'e kadar Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in altyapıyı, hastaneleri ve yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okulları da hedef alan saldırılarında nüfusu 2,3 milyon olan Gazze'de yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi.

Bölgeye insani yardım girişinin uzun süre engellenmesi, hastanelerin hizmet dışı kalması, çadırların dahi İsrail ordusunca hedef alınması sebebiyle Gazze halkı ciddi miktarda insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Medya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Gazze'ye İnsani Yardım Engeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:20 Diyanet’in soruşturma başlattığı Halil Konakçı’ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan destek Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a: Dünya barışı için büyük tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
14:40 Mansur Yavaş’ın “Adayım“ sözleri Özgür Özel’e soruldu Çok konuşulacak yanıt Mansur Yavaş'ın "Adayım" sözleri Özgür Özel'e soruldu! Çok konuşulacak yanıt
13:25 Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu
08:32 Sinem Kobal’dan ’Aile Albümü’ paylaşımı Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı
08:20 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı
08:10 Ameliyat masasında hastayla ’’pazarlık’’ skandalı Muhasebeci odaya kadar girdi Ameliyat masasında hastayla ''pazarlık'' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi
07:53 Kartlar havada uçuştu Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi Kartlar havada uçuştu! Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi
07:43 32 il için kar yağışı uyarısı 12 kentte kuvvetli görülecek 32 il için kar yağışı uyarısı! 12 kentte kuvvetli görülecek
07:42 Benfica Monaco’yu deplasmanda yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Benfica Monaco'yu deplasmanda yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:38 Kılıçdaroğlu’nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker’e hak vereceğimi düşünmezdim Kılıçdaroğlu'nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 19:13:19. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'den Gazze'ye İnsani Yardım Engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.