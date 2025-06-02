İsrail’den Gazze’ye Saldırı Planı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni kalıcı işgal için başlattığı şiddetli saldırılar kapsamında güneydeki Filistinlilerin sahil şeridine sürülmesine ilişkin emir yayımlayarak bu bölgelere saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, dünyanın en yoğun nüfusa sahip yerlerinden Gazze Şeridi'nde en fazla yerleşimin bulunduğu ikinci nokta olarak bilinen Han Yunus kentinin bloklara bölündüğü bir harita paylaştı.

Han Yunus kentindeki 4 bölgeye "büyük bir güçle saldırılar düzenleyeceğini" açıklayan İsrail ordusu, Filistinlilere "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği batıdaki Mevasi bölgesine zorla göç etmeleri talimatını verdi.

İsrail ordusu daha önce Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceği "Gideon'un Savaş Arabaları" ismini verdiği kapsamlı saldırı planına başladığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirmek için uygulamaya başladığı saldırı planıyla Filistinlilerin Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülmesi öngörülüyor.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise ordunun, 2 ay içinde Gazze'nin yüzde 75'ini işgal etmeyi planladığından bahsedilmişti.