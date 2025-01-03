İsrail'den Gazze'ye Şiddetli Saldırı Planı

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İsrail Meclisi (Knesset) Dışişleri ve Güvenlik Komitesi üyesi 8 milletvekili, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde hedeflerine ulaşamadığını belirterek bölgenin kuzeyine yönelik saldırıların daha da şiddetlendirilmesini istedi.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Yisrael Katz'a gönderdikleri mektupla milletvekilleri, ordunun Filistinlileri Gazze'nin kuzeyinden tehcir etmesi, ardından bölgeyi kuşatarak gıda, yakıt ve temiz su kaynaklarını yok etmesi çağrısında bulundu.

Hamas'ın İsrail ordusunu tükettiği ve "kendini hızlı şekilde yeniden toparladığı" öne sürülen mektupta, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik mevcut saldırı planının değiştirilmesi ve bölgenin kuzeyinde, tartışmalı "Generaller Planı"nın uygulanması gerektiği öne sürüldü.

Mektupta ayrıca, Gazze'ye kara saldırılarını genişlettiği 27 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırı yöntemlerinin Hamas'ın yeniden toparlanmasına olanak sağladığı ve mevcut stratejinin kesin sonuca götürmeyen bir "yıpratma savaşına" yol açtığı savunuldu.

İsrailli vekiller, Gazze'nin kuzeyindeki tüm gıda ve enerji kaynaklarının imha edilmesini istedi

İsrailli milletvekilleri, mektupta "Generaller Planı" uyarınca Gazze nüfusunun kuşatılması ve zorla göç ettirilmesi, bölgedeki yakıt ve güneş enerjisi tesisleri dahil olmak üzere tüm enerji kaynaklarının uzaktan imha edilmesi, gıda ve su kaynaklarının ortadan kaldırılması gerektiğini savundu.

Ayrıca, "kuşatma sırasında beyaz bayrakla teslim olmayan herkesin uzaktan yok edilmesi" ve söz konusu planın uygulanmasından sonra askerlerin kuşatma altına aldıkları bölgeleri kademeli işgal etmesi istendi.

Gazze'deki İsrail askerlerinin boşuna öldüğü iddia edilen mektupta, "Askerlerimizi sürekli olarak daha önce defalarca ele geçirdikleri mahalle ve sokaklara gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in tartışmalı "Generaller Planı"

"Generaller Planı" adını taşıyan, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini içeren plan, İsrail ordusu eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulmuştu.

Söz konusu plan, Filistinlileri tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor.

Plan ayrıca silahlı direnişçilerinse "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

İsrail ordusunun, sıkı kuşatma uyguladığı Gazze Şeridi'nin kuzeyi için sık sık "tahliye emri" yayımlayarak halkı göçe zorlamasının, "Generaller Planı" ile benzerliği dikkati çekiyor.