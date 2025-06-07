İsrail'den Gazze'ye Sürgün Emri - Son Dakika
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İsrail'den Gazze'ye Sürgün Emri

07.06.2025 15:38
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İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinlilere saldırı tehdidiyle sürgün emri verdi ve bölgeleri boşaltmalarını istedi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin bazı bölgeleri için saldırı tehdidinde bulunarak buradaki Filistinliler için sürgün emri yayınladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Gazze Şeridi'nin numaralandırılmış küçük bloklara bölündüğü ve "yasak bölgelerin" kırmızı renkle işaretlendiği bir harita yayımladı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgeler için dün de sürgün emri yayınlayan İsrail ordusu, dünyanın en yoğun nüfusuna sahip Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri, kıyılardaki dar alanlarda nüfus yığılmasına zorlamayı Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de sürdürdü.

Adraee, paylaşımında Gazze kentinin kuzeybatısındaki Abdurrahman Mahallesi ve Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Nahda Mahallesi'ndeki Filistinlilere yönelik "Bu saldırı öncesi ön uyarıdır." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun bölgeye saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunan Adraee, Filistinlilerden bölgenin boşaltılmasını ve güneye doğru gitmelerini istedi.

-? ?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 497 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 793 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 772'ye, yaralıların sayısı da 125 bin 834'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Ordu, Son Dakika

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