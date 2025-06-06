İsrail'den Gazze'ye Sürgün Tehdidi - Son Dakika
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İsrail'den Gazze'ye Sürgün Tehdidi

06.06.2025 17:03
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İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinlilere batıya göç etmeleri için son uyarıda bulundu.

İsrail ordusu, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Gazze Şeridi'nin kuzeyine saldırı tehdidinde bulunarak buradaki Filistinliler için batıya sürgün emri yayınladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Gazze Şeridi'nin numaralandırılmış küçük bloklara bölündüğü ve "yasak bölgelerin" kırmızı renkle işaretlendiği bir harita yayımladı.

İsrail ordusu, dünyanın en yoğun nüfusuna sahip Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri, Akdeniz kıyılarında dar alanlarda nüfus yığılmasına zorlamayı sürdürdü.

Adraee, haritada 608, 609, 615, 616 şeklinde numaralandırılmış bloklarda yaşayan Gazze Şeridi sakinlerine bir an önce bulundukları bölgenin batısına göç etmeleri talimatı verdi.

Bunun saldırı öncesi son uyarı olduğunu aktaran Adraee, bölgede çatışmaların yaşanacağına işaret ederek saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail-ABD güdümlü yardım dağıtım alanına giriş uyarısı

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi sakinlerine, onlarca Filistinlinin İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği İsrail-ABD güdümlü yardım dağıtım alanlarına akşamları yaklaşmama uyarısında bulundu.

Ordudan yapılan açıklamada, alanların sabah 06.00 ile akşam 18.00 arasında açık olduğu ve giriş-çıkışlarda görevlilerin talimatlarına uyulması gerektiği öne sürüldü.

Günün diğer saatlerinde bölgenin "kapalı askeri bölge" olduğu kaydedilen açıklamada, akşam 18.00 sabah 06.00 saatleri arasında bölgeye kesinlikle yaklaşılmaması gerektiği belirtilerek "Giriş hayatınız için ciddi bir risk oluşturmaktadır." tehdidinde bulunuldu.

-? ?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 402 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 489 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 677'ye, yaralıların sayısı da 125 bin 530'a yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Gazze'ye Sürgün Tehdidi - Son Dakika

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