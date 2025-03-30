İsrail'den Hamas'a Yeni Esir Takası Teklifi - Son Dakika
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İsrail'den Hamas'a Yeni Esir Takası Teklifi

İsrail, Gazze'de ateşkes için Hamas'tan 10 esir talep ediyor. Mısır ve Katar arabuluculuğunda görüşmeler sürüyor.

30.03.2025 02:16
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İsrail'in, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası önerisine alternatif bir öneri sunarak, Hamas'ın Mısır'ın teklifinde öngörülen 5 yerine 10 esiri serbest bırakmasını talep ettiği bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in, 12-20 Nisan tarihleri ??arasına denk gelen Hamursuz (Fısıh) Bayramı öncesinde ateşkes anlaşmasına varmayı umduğu ifade edildi.

Haberde, İsrail'in, Mısır'ın teklifinde öngörülen 5 esir yerine Gazze'deki 10 esirin serbest bırakılmasında ısrar ettiği belirtildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, arabulucu ülkelerin Gazze'de ateşkes ile karşılıklı esir takası yapılması için sunduğu teklife karşı bir teklif yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sunulan yeni ateşkes ve esir takası teklifini değerlendirmek üzere önceki gece istişare toplantısı yaptığı aktarılmıştı.

Tel Aviv yönetiminin arabuluculara kendi teklifini öğlen saatlerinde ilettiği bildirilen açıklamada, karşı teklifin "ABD ile tam koordinasyon içinde" verildiği ifade edilmişti.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye de dün akşam Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesajında, Mısır ve Katar'ın Gazze ile ilgili 2 gün önce kendilerine yeni bir teklif sunduğunu ve bunu kabul ettiklerini söylemişti.

Mesajında, "Savaşın durması amacıyla tüm tekliflere pozitif ve sorumluluk sahibi bir şekilde yaklaştık. 2 gün önce arabulucu Mısır ve Katar'dan bir teklif aldık. Bu teklife olumlu yaklaştık ve kabul ettik. Umuyoruz ki İsrail, bu teklifi bozmaz ve arabulucuların çabalarını boşa çıkarmaz." diyen Hayye, yeni teklifin içeriğine ilişkin bilgi vermemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Hamas'a Yeni Esir Takası Teklifi - Son Dakika

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