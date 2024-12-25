İsrail’den Haniye Suikastı İtirafı

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ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz pazartesi günü yaptığı açıklamayla Hamas lideri İsmail Haniye'ye İran'ın başkenti Tahran'da suikast düzenlediklerini ilk kez itiraf etti.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Haniye, 31 Temmuz'da eski İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze törenine katılmak üzere Tahran'a yaptığı ziyaret sırasında düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)