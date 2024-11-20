İsrail'den Hizbullah'a Ateşkes Mesajı

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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Hizbullah'la olası ateşkesin, "ihlaller durumunda" ülkesinin, Lübnan'da "hareket özgürlüğünü" koruması gerektiğini savundu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, yabancı büyükelçilere konuşmasında muhtemel ateşkese ilişkin açıklamalarda bulunan Sa'ar, İsrail'in Lübnan'da "zaman testinden geçecek bir anlaşmaya varmak istediğini" öne sürdü.

Ateşkes anlaşması imzalansa dahi Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyine kuvvet göndermesi veya Suriye, deniz ve sivil havaalanları üzerinden "yeniden silahlanma girişimlerini" gözlemlemesi halinde İsrail ordusunun Lübnan'a tekrar saldıracağını ifade eden Sa'ar, "İhlallere karşı hareket özgürlüğümüzü korumamız gerekiyor" dedi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki ziyaretini uzatarak bugün de temaslarına devam eden ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılması için yapılan müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini duyurmuştu.

Hochstein, ateşkes taslağına ilişkin fikir ayrılıklarına çözüm bulmak için ilerleyen saatlerde İsrail'de temaslarda bulunacağını kaydetmişti.