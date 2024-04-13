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"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

- İsrail'den Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a hava saldırısı

BEYRUT - İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki dağlık bölgede Hizbullah'a ait noktalara savaş uçaklarıyla saldırı gerçekleştirdi.

İsrail Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürürken, Lübnan sınırında tansiyon bir kez daha yükseldi. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Rihan Dağı civarına hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Savaş uçakları, Hizbullah'ın Rihan bölgesinde askeri noktaları içeren yerleşkesine saldırdı" ifadeleri kullanıldı. Hizbullah'tan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Hizbullah, akşam saatlerinde İsrail'i hedef aldı

Öte yandan, Hizbullah dün akşam saatlerinde İsrail topraklarına 40'tan fazla füze ateşlemişti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, roketlerin bir kısmının imha edildiği, bir kısmının ise boş araziye düştüğü ve can kaybı olmadığı duyurulmuştu.