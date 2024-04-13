- İsrail'den Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a hava saldırısı
BEYRUT - İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki dağlık bölgede Hizbullah'a ait noktalara savaş uçaklarıyla saldırı gerçekleştirdi.
İsrail Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürürken, Lübnan sınırında tansiyon bir kez daha yükseldi. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Rihan Dağı civarına hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Savaş uçakları, Hizbullah'ın Rihan bölgesinde askeri noktaları içeren yerleşkesine saldırdı" ifadeleri kullanıldı. Hizbullah'tan ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Hizbullah, akşam saatlerinde İsrail'i hedef aldı
Öte yandan, Hizbullah dün akşam saatlerinde İsrail topraklarına 40'tan fazla füze ateşlemişti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, roketlerin bir kısmının imha edildiği, bir kısmının ise boş araziye düştüğü ve can kaybı olmadığı duyurulmuştu.
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Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
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