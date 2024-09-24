İsrail'den Hizbullah'a Yeni Darbe İddiası

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Lübnan'a kara saldırısının canlandırıldığı tatbikatı takip eden İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'a karşı gerçekleştirmeyi planladıkları "yeni darbelerin hazır olduğunu" iddia etti.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant, İsrail ordusunun Lübnan'a kara saldırısını canlandıran askeri tatbikatı takip etti.

Tatbikatta askerlere seslenen Gallant, son saldırılarla Hizbullah'a "ağır bir darbe vurduklarını" ileri sürdü.

Gallant, İsrail'in Hizbullah'a karşı gerçekleştirmeyi planladığı "yeni darbelerin hazır olduğunu" iddia ederken bu konuda bir detay vermedi.

?İsrail'in Lübnan'a dünden itibaren düzenlediği saldırılarda 558 kişi öldü

İsrail ordusu, 23 Eylül sabahından bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelere göç dalgası devam ediyor.