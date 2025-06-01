İsrail'den İngiltere ve Fransa'ya Tepki

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Gazze Şeridi'ne 20 aya yakın sürdürdükleri saldırıları durdurma çağrısı yapan İngiltere ve Fransa'nın Hamas'a baskı yapması gerektiğini öne sürdü.

Bakan Saar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Tel Aviv yönetimini 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırıları derhal durdurmaya çağıran İngiltere ve Fransa'ya tepki gösterdi.

Saar, İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taraflara sunduğu ateşkes önerisini onayladığını ancak Hamas'ın teklifi reddettiğini iddia etti.

Kalıcı bir ateşkese yanaşmayarak Gazze'de neden olduğu insanlık felaketini sürdürmekte ısrarcı olduğunu ortaya koyan Saar, Hamas'ın silah bırakmayı reddetmesi ve esirleri serbest bırakmaması nedeniyle İsrail saldırılarından sorumlu olduğunu öne sürdü.

Steve Witkoff, ABD'nin ateşkes teklifine Hamas'ın verdiği cevabın "hiç bir şekilde kabul edilemez" olduğunu duyurmuştu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise Witkoff'un önerisine verilen cevabın, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını, Gazze Şeridi'nden tam bir geri çekilmeyi ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz akışını temin etmeyi amaçladığı belirtilmişti.???????

İngiltere, Fransa ve Kanada, İsrail'e saldırıları derhal durdurun çağrısı yapmıştı

İngiltere, Kanada ve Fransa'dan 19 Mayıs'ta yapılan ortak açıklamada, Tel Aviv yönetimi, Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durdurmaya çağırılarak, "İsrail yeni askeri operasyonlarını durdurmaz ve insani yardıma koyduğu engelleri kaldırmazsa daha somut adımlar atacağız." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarla en az 54 bin kişinin ölümüne neden olurken uyguladığı ablukayla 2 Mart'tan sonra bölgeye "bir buğday tanesinin" dahi girişine izin vermemişti.