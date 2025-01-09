İsrail'den İngiltere'ye Kınama - Son Dakika
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İsrail'den İngiltere'ye Kınama

İsrail, İngiltere Dışişleri Bakanı Falconer'in Büyükelçi Hotovely ile ilgili sözlerini kınadı.

09.01.2025 23:48
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İsrail Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Dışişleri Bakanlığında Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer'in Tel Aviv'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely hakkındaki açıklamalarını "şiddetle kınadığını" duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiliz Bakan Falconer'in İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely hakkındaki yorumuna tepki gösterdi.

Marmorstein, "Bakan Falconer'in Büyükelçi Hotovely ile ilgili yorumlarını şiddetle protesto ediyoruz. Büyükelçilere ilişkin tartışmalarda 'siyasi zevk' ile ilgili açıklamaların yeri yoktur. Birleşik Krallık gibi dost bir ülkeden beklediğimiz bu değildir." ifadelerini kullandı.

İngiltere Devlet Bakanı Falconer, milletvekillerinin dış politika konularına ilişkin sorularını yanıtladığı parlamento oturumunda, İsrail Büyükelçisi Hotovely'i kastederek,"Siyasi zevklerimize daha uygun temsilcilerimiz olsaydı, işlerin daha kolay olacağını düşünmek cazip geliyor." demişti.

İngiliz milletvekilinden İsrail'in Londra Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi çağrısı

İngiliz Parlamentosunda bağımsız milletvekili John McDonnell dün yapılan oturumda, Hotovely'nin sınır dışı edilmesi çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ablukası nedeniyle açlıktan ve donarak ölen çocukların görüntülerine tanıklık ettiklerini dile getiren McDonnell, İsrail'in "ekonomik ve askeri olarak tamamen izole edilmesi" çağrısında bulunmuştu.

McDonnell sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Ancak, beni özellikle rahatsız eden şey, Büyük İsrail'in savunucusu olan İsrail Büyükelçimiz (Hotovely) var ve Filistin devletini tanımayı reddediyor. Barışı nasıl sağlayabileceğimize dair kabul edilen tüm Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına karşı çıkıyor ve hala bu ülkede (İngiltere'de) kalıyor. İsrailli Büyükelçiyi neden sınır dışı etmiyoruz?"

Kaynak: AA

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