İsrail'den İran'a Misilleme Tehdidi - Son Dakika
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İsrail'den İran'a Misilleme Tehdidi

19.06.2025 10:56
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İsrail, hastaneye yönelik füze saldırısını savaş suçu olarak nitelendirip İran'a saldırıları artıracak.

(ANKARA) - İsrail'in Beerşeba şehrinde bulunan Soroka hastanesini vuran İran füzesinin ardından İsrail Sağlık Bakanı Uriel Buso, bunun"kasıtlı olarak sivilleri ve sağlık personelini hedef alan bir savaş suçu" olduğunu söyledi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise İran'a yönelik saldırıların yoğunlaştırılacağını duyurdu ve "Hamaney, hastaneleri ve konutları hedef alarak en ağır savaş suçlarını işliyor; hesap verecek" dedi.

İsrailli yetkililer, bugün yaptıkları açıklamada, İsrail'in Beerşeba şehrinde bulunan Soroka hastanesini vuran İran füzesinin, güvenlik endişeleri nedeniyle bir gün önce boşaltılan eski bir cerrahi binasına isabet ettiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Uriel Buso, bugün yaptığı açıklamada, Soroka Tıp Merkezine yönelik füze saldırısının İran tarafından "kasıtlı olarak sivilleri ve sağlık personelini hedef alan bir savaş suçu olduğunu" söyledi. Buso, "Soroka'ya yapılan füze saldırısı bir terör eylemidir ve kırmızı çizginin aşılmasıdır" dedi. Buso, Sağlık Bakanlığının önceden yaptığı planlamanın büyük bir felaketi önlediğini de sözlerine ekledi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte İran'a yönelik saldırıların yoğunlaştırılacağını açıkladı. Katz, "Hamaney, hastaneleri ve konutları hedef alarak en ağır savaş suçlarını işliyor; hesap verecek" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Korkak İran diktatörü, İsrail'deki sığınakların derinliklerinde oturup hastanelere ve konut binalarına hedef gözeterek ateş açıyor. Bunlar en ağır savaş suçlarıdır ve Hamaney işlediği suçlardan dolayı hesap verecektir. Başbakan ve ben, İsrail devletine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak ve Ayetullahlar rejimini zayıflatmak amacıyla, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne İran'daki stratejik hedeflere ve Tahran'daki hükümet hedeflerine yönelik saldırıların yoğunluğunu artırma talimatı verdik."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İsrail'den İran'a Misilleme Tehdidi - Son Dakika

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