İsrail'den İran'a Operasyon Talimatı - Son Dakika
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İsrail'den İran'a Operasyon Talimatı

27.06.2025 18:24
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İsrail Savunma Bakanı Katz, orduya İran'a karşı yeni operasyon planı hazırlama talimatı verdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya İran'a karşı bir "operasyon planı" hazırlaması talimatı verdiğini duyurdu.

Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, 12 günlük "Yükselen Aslan" saldırısının yeni İsrail politikasının sadece tanıtımı olduğunu söyleyerek İran'ı tehdit etti.

İsrail ordusuna, İran'a karşı yeni bir operasyon planı hazırlama talimatını verdiğini açıklayan Katz, planın İsrail'in İran'daki hava üstünlüğünü koruma, nükleer ilerleme ve füze üretimini önleme ile İsrail'e karşı faaliyetleri destekleyen İran'a misilleme yapmayı içerdiğini paylaştı.

Katz, söz konusu "tehditleri engellemek için" düzenli olarak harekete geçeceklerini savundu.

"Yükselen Aslan" saldırısının yeni İsrail politikasının sadece tanıtımı olduğunu ileri süren İsrail Savunma Bakanı, bu saldırıların İsrail tarihine geçtiğini ve İran'ın hava savunma sistemlerini ortadan kaldırarak başkent Tahran semalarında hava üstünlüğünü ele aldıklarını iddia etti.

Katz, İran'ın nükleer çalışmalarına ilişkin altyapıyı tahrip ettiklerini, füze üretim sistemlerini yok ettiklerini ve füze rampalarına ciddi zarar verdiklerini öne sürdü.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den İran'a Operasyon Talimatı - Son Dakika

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