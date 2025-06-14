İsrail'den İran'a Saldırı Planı

- İsrail'den İran'a yeni saldırı sinyali: "Tahran yolu açıldı"

TEL AVİV - İsrail ordusu kendilerine "Tahran yolunun açıldığını" belirterek İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar, sabah saatlerinde açıklama yaptı. Açıklamada, "Tahran'a giden yolun açıldığı" ifade edildi. Planlara göre hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Tahran'daki hedeflere yönelik saldırılar düzenlemeye başlayacağı ifade edildi.