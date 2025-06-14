İsrail'den İran'a Sert Tehdit - Son Dakika
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İsrail'den İran'a Sert Tehdit

İsrail\'den İran\'a Sert Tehdit
14.06.2025 13:56
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İsrail Savunma Bakanı, İran'ın saldırılarına devam etmesi durumunda Tahran'ın yanacağı uyarısında bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının devam etmesi durumunda, başkent Tahran'ın "yanacağı" tehdidinde bulundu.

İsrail: İran saldırılara devam ederse Tahran yanacak

Papa'dan sağduyu çağrısı

İsrail'in komşuları hava sahalarını yeniden açıyor

Guterres'den itidal çağrısı

Tahran'dan Amerikan üsleri tehdidi: Savaş bölgeye yayılacak

İran: İsrail'in saldırılarında iki general daha öldü

İsrail: İran saldırılara devam ederse Tahran yanacak

İsrail, İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'i füze saldırıları konusunda uyararak bu saldırıların devam etmesi durumda vereceği yanıtın dozunu artırma tehdidinde bulundu. İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, "Hamaney İsrail'in vatan cephesine füze fırlatmaya devam ederse Tahran'ın yanacağını" dile getirdi.

Bakan, "İran diktatörü İran vatandaşlarını rehin alıyor ve özellikle Tahran sakinlerinin İsrail vatandaşlarına verilen ağır zararın bedelini ağır biçimde ödeyeceği bir gerçeklik yaratıyor" diye konuştu. İran ise ABD, İngiltere ve Fransa'yı, İsrail'in kendini savunmasına yardım etmemeleri konusunda uyardı. İran kamu medyasında yer alan haberlerde, söz konusu ülkelerin, İran saldırılarına karşı İsrail'i müdafaa etmeleri halinde bu ülkelerin bölgedeki üsleri ve gemilerinin hedef olarak görüleceği dile getirildi.

Papa'dan sağduyu çağrısı

İran ile İsrail arasındaki gerilime yönelik bir itidal çağrısı da Papa'dan geldi. Papa 14. Leo, her iki tarafa da sorumluluk bilinciyle hareket etme çağrısında bulunarak "İran ve İsrail'deki durum son derece hassas bir dönemde ciddi biçimde kötüleşti. Sorumluluk ve sağduyu çağrımı güçlü bir şekilde yinelemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Nükleer tehditten azade, daha güvenli bir dünya inşa etme kararlılığı, karşılıklı saygıya dayalı bir toplantı ve samimi bir diyalogla sürdürülmelidir" diyen Papa, "Hiç kimse bir diğerinin varlığını tehdit etmemelidir" diye konuştu.

İsrail'in komşuları hava sahalarını yeniden açıyor

Ürdün, Lübnan ve Suriye, İsrail ile İran'ın karşılıklı saldırıları sonrası kapattıkları hava sahalarını yeniden sivil hava trafiğine açtıklaırnı duyurdu. Petra haber ajansına göre Ürdün hava sahası yerel saatle 07: 30'dan itibaren yeniden açılırken Lübnan Ulaştırma Bakanlığı da ülkedeki hava sahasının saat 10: 00 itibarıyla yeniden faaliyete geçtiğini açıkladı. Suriye'nin resmi haber ajansı Sana da öğleden önce ülkenin hava sahasının yeniden açıldığını belirtirken, Iraklı yetkililer hava sahasının kapalı kalma süresinin yerel saatle 13: 00'a kadar uzatıldığını bildirdi.

BM Genel Sekreteri'nden itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran ve İsrail'e acil olarak gerilimi düşürme çağrısında bulundu. X hesabından "İsrail'in İran nükleer tesislerine yönelik bombardımanı. İran'ın Tel Aviv'e füze saldırıları. Yeter artık!" ifadelerini paylaşan Guterres, barış ve diplomasinin galip gelmesi gerektiğini vurguladı:

İran'dan Amerikan üsleri tehdidi: Savaş bölgeye yayılacak

İran medyası, ordudan üst düzey isimlerin, savaşın daha geniş bir bölgeye yayılacağına ilişkin ifadelerine yer verdi. Tahran'ın hedeflerini Amerika üslerini de kapsayacak biçimde genişleteceği belirtildi. İran, İsrail'e yönelik saldırılarına devam edeceğini belirterek önümüzdeki günlerde bölgedeki ABD üslerini de içine alacak şekilde hedeflerin genişletilebileceğini açıkladı. Fars haber ajansının iran ordusundan üst düzey isimlere dayandırdığı haberine göre, yetkililer, "Bu çatışma dün gerçekleştirilen sınırlı eyşemlerle son bulmayacak. İran'ın saldırıları devam edecek ve bu eylem saldırganlar için son derece acılı ve pişmanlık dolu olacak" ifadelerini kullandı. Yetkililerin ayrıca, savaşın "önümüzdeki günlerde İsrail rejiminin işgali altındaki tüm bölgelere ve bölgedeki Amerikan üslerine yayılacağını" ifade ettikleri belirtildi.

İran: İsrail'in saldırılarında iki general daha öldü

İran'la İsrail karşılıklı saldırılarına devam ederken, Tahran İsrail'in hava saldırılarında iki generalin daha öldürüldüğünü açıkladı.

İran, İsrail saldırılarında iki generalin daha öldürüldüğünü açıkladı. Böylece ölen üst düzey İranlı subayların sayısı sekize yükseldi.

Devlet radyosunun Cumartesi günü aktardığına göre, Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli üst düzey isimlerden Gulamrıza Mehrabi ve Mehdi Rabani, İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybetti. Mehrabi, Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu; Rabani ise Operasyonlar Dairesi Başkan Yardımcısıydı.

Reuters/ SÖ,ET

Kaynak: Deutsche Welle

Tahran, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den İran'a Sert Tehdit - Son Dakika

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