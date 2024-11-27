İsrail'den Lübnan'a Ateşkes Onayı

İsrail kabinesinin Lübnan'da ateşkese onay verdiği ve yarın sabah yerel saatle 04.00'te yürürlüğe girmesinin beklendiği bildirildi.
İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında toplanan kabinenin Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılmasını onayladığını, duyurdu.
Söz konusu ateşkesin yarın sabah yerel saatle 04.00'te (Türkiye saatiyle 05.00) yürürlüğe girmesinin beklendiği ifade edildi.
İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı yazılı açıklamayla, kabinenin Lübnan'da ateşkesi onayladığını doğruladı.
Ateşkes oylamasında 10 bakanın onay verdiği birinin ise karşı çıktığı belirtildi.
Netanyahu liderliğindeki kabine Lübnan'da ateşkesi görüşmek için akşam toplanmıştı.
Toplantı sonrası kamera karşısına geçen Netanyahu, ateşkes anlaşmasını güvenlik kabinesinin onayına sunacağını ve süresinin sahadaki gelişmelere bağlı olacağı açıklamasını yapmıştı.
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