İsrail'den Lübnan'a Ateşkes Taslağı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netantayahu, Lübnan'la yapılacak ateşkes anlaşması taslağını kabineye sunacağını belirtti.

Netanyahu, yayımladığı video mesajda, taslağını kabineye sunacağını duyurduğu ateşkesin süresinin sahadaki gelişmelere bağlı olacağını söyledi.

Hizbullah'ın anlaşmayı ihlal etmesi halinde İsrail'in Lübnan'ı vuracağını belirten Netanyahu, ateşkese kararının arkasında 3 temel sebeplerinin olduğunu, bunların; "İran tehdidine odaklanmak, İsrail kuvvetlerini yenilemek ve Hamas'ı izole etmek" olduğunu öne sürdü.

İsrail güvenlik kabinesi, Lübnan'da olası ateşkesi oylamak için TSİ 17.00'da toplanmıştı.

Öte yandan Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, olası ateşkesin TSİ 23.00'da ABD ve Fransa'nın yapacağı ortak açıklamayla duyurulacağını paylaşmıştı.

Basında çıkan haberlerde ise Hizbullah ile İsrail arasında olası ateşkesin yarın sabah yürürlüğe gireceği belirtiliyor.