İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırıları - Son Dakika
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İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine 20'den fazla hava saldırısı düzenledi. Hasar ve kayıp bilgisi yok.

09.03.2025 00:16
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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki bölgelere 20'den fazla hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan'ın çeşitli bölgelerine 20'den fazla hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Lübnan'ın güneyindeki Babeliya ve Zerariya beldeleri arasındaki Merisa bölgesine ve Zağarin Vadisi'nin yanı sıra Beyt Yahun ve Meryemin Vadisi'nin dış kesimlerine saldırılar yapıldığı kaydedildi.

İsrail uçaklarının bu bölgelerin yanı sıra Zebkin, Yater, Ayta el-Cebel ve Hamdaniye'ye de saldırdığı aktarıldı.

Saldırılar nedeniyle henüz ölü ve yaralı bilgisine yer verilmezken, hasar konusunda da açıklama yapılmadı.

Lübnan ve İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail saldırılar yoluyla sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 84 kişi hayatını kaybederken, 284 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırıları - Son Dakika

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