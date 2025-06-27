İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı - Son Dakika
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İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı

27.06.2025 12:21
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İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın Nabatiye bölgesine yoğun hava saldırıları düzenledi.

İsrail'e ait savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Nabatiye kenti kırsalına yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Nebatiye kenti kırsalındaki Ali et-Tahir ormanlık alanları, Kefertebnit tepeleri ve yukarı Nabatiye bölgesini hedef alan bir dizi şiddetli hava saldırısı düzenledi.

Savaş uçaklarından atılan vakum füzeleri nedeniyle meydana gelen patlamaların büyük bir gürültüye yol açtığı bildirildi.

Haberde, saldırıdan yaklaşık on dakika sonra İsrail uçaklarının aynı bölgeye ikinci bir yoğun bombardıman daha gerçekleştirdiği ifade edildi.

Saldırılar sonrası duruma ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyinde Bufur Tepesi bölgesinde Hizbullah tarafından ateş ve savunma düzeninin yönetimi için kullanıldığı" iddia edilen bir tesisi bombaladığı belirtildi.

Bombalandığı belirtilen tesisin, önemli bir yer altı projesinin parçası olduğu iddia edilirken, saldırıda tamamen devre dışı bırakıldığı öne sürüldü.

Açıklamada, "İsrail ordusu, Hizbullah'ın bölgedeki terör altyapısını yeniden inşa etme girişimlerini önceden tespit etti ve bu kapsamda söz konusu tesisleri hedef aldı." ifadeleri kullanıldı.

Tesisin varlığı ve yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik girişimlerin, İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatların açık bir ihlali niteliğinde olduğu kaydedilen açıklamada, Hizbullah'ın bu tesiste faaliyet göstermesine izin verilmeyeceğine işaret edildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te Lübnan'a başlattığı saldırılar, 23 Eylül 2024'te "kapsamlı bir savaşa" dönüşmüş; bu süreçte 4 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı - Son Dakika

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