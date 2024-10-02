İsrail'den Lübnan'a Saldırı Uyarısı - Son Dakika
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İsrail'den Lübnan'a Saldırı Uyarısı

İsrail\'den Lübnan\'a Saldırı Uyarısı

İsrail, güney Lübnan'daki köylere evlerini terk etmeleri için uyarıda bulundu.

02.10.2024 10:44
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(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), güney Lübnan'da Hizbullah'a karşı saldırılarını yoğunlaştıracağını bildirerek, buradaki 20'den fazla köyde yaşayanların saldırıya uğramamak için evlerini terk etmeleri gerektiği yönünde bir mesaj yayınladı.

IDF'in sözcülerinden Avichay Adraee sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "IDF, size zarar verme niyetinde değil. Hizbullah, faaliyetleriyle IDF'yi kendisine karşı güçlü bir şekilde hareket etmeye zorluyor" ifadelerini kullandı. Adraee'nin açıklamasında, Lübnan'ın güneyindeki 20'den fazla köyde yaşayanların "hayatlarını kurtarmaları için yaşadıkları yerleri terk etmeleri gerektiği" belirterek, güneye seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

"Hizbullah'ın askeri ihtiyaçları için kullandığı her ev hedef alınacak"

Adraee açıklamasında "Hizbullah unsurlarının, tesislerinin ve savaş ekipmanlarının yakınında bulunan herkes hayatını riske atıyor. Hizbullah'ın askeri ihtiyaçları için kullandığı her evin hedef alınması bekleniyor. Evlerinizi derhal boşaltın. Dikkatli olun, güneye gitmemelisiniz. Güneye doğru herhangi bir hareket sizi tehlikeye atabilir. Kişisel güvenliğiniz açısından Litani Nehri'nin kuzeyinden güneyine kadar olan bölgeden araçla seyahat etmemenizi rica ediyoruz. IDF, Hizbullah unsurlarının hareketlerini ve saldırılarını gerçekleştirmelerini engelleyecek. Bu uyarı bir sonraki duyuruya kadar geçerlidir" uyarılarında bulundu.

İsrail medyası: İsrail, İran'ın füze saldırısına önemli bir misilleme yapacak

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail İran'ın füze saldırısına birkaç gün içinde "önemli bir misilleme" yapacak. Buna göre İsrail, İran'daki petrol üretim tesislerini ve diğer stratejik bölgeleri hedef alabilir.

Güvenlik yetkililerine dayandırılan haberlerde, İsrail'in tepkisinin İran'a yönelik sınırlı saldırıdan çok daha önemli olacağı yer alıyor.

Kaynak: ANKA

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