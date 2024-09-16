İsrail'den Lübnan'a Tampon Bölge Önerisi

İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin'in Hizbullah ile yaşanan gerilim nedeniyle Lübnan'ın güneyine "tampon bölge" kurulmasını önerdiği ileri sürüldü.
Israel Hayom gazetesinde yer alan haberde, Gordin'in Lübnan'ın güneyine "tampon bölge" önerisini kapalı bir toplantıda gündeme getirdiği belirtildi.
Toplantıda Gordin'in, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine "tampon bölge kurmasına müsaade edilmesi gerektiğini" savunduğu ifade edildi.
Gordin'in "tampon bölgenin İsrail ordusunca kontrol edilmesi gerektiğini" söylediği aktarıldı.
İsrail, ülkenin kuzeyindeki sivil ekipleri silahlandırdı
Öte yandan İsrail Savunma Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki bazı sivil ekiplere silah dağıtıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki 97 yerleşim bölgesinde sivil savunma birliklerine yaklaşık 9 bin uzun namlulu silah dağıtıldığı belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların ardından Lübnan sınırında İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'te başlayan çatışmalar devam ediyor.
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